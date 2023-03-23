Нетрезвый водитель сбил пешехода во дворе жилого дома в Карпинске

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:01
Водитель снес скамейки, стоявшие возле подъезда, и поволок вперед мужчину, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Пострадавший живет в Североуральске. В момент аварии рядом с ним стояла женщина, которая тоже едва не попала под машину.
У пострадавшего мужчины медики диагностировали ссадины, ушиб и гематомы правой ноги.
Напомним, 21 марта в Нижнем Тагиле мужчина, сидевший за рулем, сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда женщина получила ушиб головы и после обследования врачами была отпущена домой, а водитель был привлечен к административной ответственности.