Нетрезвый водитель сбил пешехода во дворе жилого дома в Карпинске

Напомним, 21 марта в Нижнем Тагиле мужчина, сидевший за рулем, сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда женщина получила ушиб головы и после обследования врачами была отпущена домой, а водитель был привлечен к административной ответственности.