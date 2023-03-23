TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:01

Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Нетрезвый водитель сбил пешехода во дворе жилого дома в Карпинске

23 марта 2023, 04:01
Фото: 1MI
28-летний пьяный мужчина, ехавший за рулем автомобиля Lada Priora, сбил пешехода во дворе около дома в Карпинске. Авария произошла 21 марта.

Водитель снес скамейки, стоявшие возле подъезда, и поволок вперед мужчину, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Пострадавший живет в Североуральске. В момент аварии рядом с ним стояла женщина, которая тоже едва не попала под машину.

У пострадавшего мужчины медики диагностировали ссадины, ушиб и гематомы правой ноги.

Напомним, 21 марта в Нижнем Тагиле мужчина, сидевший за рулем, сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда женщина получила ушиб головы и после обследования врачами была отпущена домой, а водитель был привлечен к административной ответственности.

ВАЗ сбил женщину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Сбивший подростка и сбежавший с места ДТП водитель найден под Нижним ТагиломЗа травмирование внучки в ДТП бабушке из Екатеринбурга грозит до 2 лет тюрьмыБеременная ударилась грудью во время ДТП на трассе под Екатеринбургом
#Елизавета Зиборова#ДТП#Свердловская область#Новости УрФО#Карпинск#Авария#Пострадавшие#Пьяные#Водитель
Подпишитесь
На депутата Нижнего Тагила Римму Ильину составлен протокол за незаконный митинг
21 марта 12:21
В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО
21 марта 08:42
Перевозчики в Тагиле получили второе предостережение от дорнадзора за игнор незрячих
21 марта 10:51
4 тысячи рабочих не хватает на оборонных предприятиях Свердловской области
Вчера, 12:49
Не менее 650 подростков из Нижнего Тагила трудоустроят в этом году на летний период
Вчера, 11:05
Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО
20 марта 11:56