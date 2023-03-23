Подгузники на 1,5 миллиона рублей украли у инвалидов из Челябинска

Известно, что 28-летнего парня взяли на работу в качестве грузчика в ноябре 2022 года. Никаких подозрений у работодателя он не вызывал, нормально работал и получал небольшую зарплату, пишет «Ural Mash | Урал Мэш».



Однако в январе всплыла информация о том, что по утрам он ездил на ГАЗели, крал подгузники со склада и уезжал, а затем снова приходил сюда, но уже своим ходом. Те товары были гуманитарной помощью для инвалидов.