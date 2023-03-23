TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Подгузники на 1,5 миллиона рублей украли у инвалидов из Челябинска

23 марта 2023, 09:57
Фото: 1MI
В Челябинске у инвалидов украли подгузники на общую сумму около 1,5 млн рублей. Сделал это, как утверждают пострадавшие, грузчик, который работал на складе гуманитарной помощи.

Известно, что 28-летнего парня взяли на работу в качестве грузчика в ноябре 2022 года. Никаких подозрений у работодателя он не вызывал, нормально работал и получал небольшую зарплату, пишет «Ural Mash | Урал Мэш».

Однако в январе всплыла информация о том, что по утрам он ездил на ГАЗели, крал подгузники со склада и уезжал, а затем снова приходил сюда, но уже своим ходом. Те товары были гуманитарной помощью для инвалидов.

В результате начальство молодого человека насчитало, что он украл гумпомощи на более 1,5 млн рублей. Крал подгузники он с целью продажи. Правоохранители уже поймали злоумышленника и привлекло к ответственности. Теперь работодатель ждет от него выплаты компенсации.

Укравший золото с трупа полицейский из Екатеринбурга получил три года колонии
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Кража#Подгузники#Гуманитарная помощь#Грузчик#Криминал#Новости УрФО
Подпишитесь
На депутата Нижнего Тагила Римму Ильину составлен протокол за незаконный митинг
21 марта 12:21
В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО
21 марта 08:42
Перевозчики в Тагиле получили второе предостережение от дорнадзора за игнор незрячих
21 марта 10:51
4 тысячи рабочих не хватает на оборонных предприятиях Свердловской области
Вчера, 12:49
Не менее 650 подростков из Нижнего Тагила трудоустроят в этом году на летний период
Вчера, 11:05
УВЗ объявляет набор на обучение с выплатой стипендии в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:53