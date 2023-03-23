Педагоги из Нижнего Тагила стали участниками Всероссийского форума «Билет в будущее»

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:18
Во время проведения торжественной части мероприятия Сергей Кравцов вручил ведомственные знаки отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения» за заслуги в труде и продолжительную работу в сфере образования педагогам Свердловской области.
В ходе мероприятия министр просвещения и губернатор Свердловской области провели первый профориентационный урок для участников.
Глава региона рассказал о реализации профориентационных проектов в рамках «Года педагога и наставника» в нашем регионе: «Уральская инженерная школа», «Лаборатория профессий. Дошкольник» и «Машиностроение». В Нижнем Тагиле внедряется модель «Билет в будущее!».
Педагог — это главная профессия. Если не будет педагогов и наставников, то никогда не будет и хороших инженеров, физиков, юристов, математиков, экономистов и представителей других нужных стране профессий, — пояснил Евгений Куйвашев.
По мнению Сергея Кравцова, в Свердловской области система образования для школьников и молодежи находится на высоком уровне. Фестиваль профориентации поможет школьникам определиться с будущей профессией.
Сегодня мы проводим фестиваль профориентации «Билет в будущее». Начиная со школьной скамьи, детям надо говорить о тех безграничных возможностях, которые у них есть в нашей стране, о возможностях нашей промышленности и экономики. Мы разработали профориентационный минимум «Билет в будущее», который поможет школьникам определиться с выбором будущей профессии, и уже с 1 сентября следующего учебного года он будет реализовываться во всех школах страны и объединит ребят с 6 по 11 класс, — сообщил Министр просвещения.
Позднее министр ознакомился с представленными выставочными стендами. Один из них подготовили педагоги и учащиеся из Нижнего Тагила.
Единая модель профориентации должна действовать во всех школах России для учеников 6-11 классов. Программа рассчитана на 8 миллионов детей, включая ребят с ОВЗ. В рамках разработанной программы будет заложен универсальный набор инструментов по проведению профориентации учащихся. Внеурочная деятельность и другие школьные мероприятия могут строиться на одном из выбранных уровней: базовом (40 часов в течение учебного года), основном (60 часов) и продвинутом (80 часов).
Благодаря разработанным федеральному проекту «Успех каждого ребенка» и национальному проекту «Образование» в 2023 году участниками профориентационных мероприятий станут более миллиона учащихся.
Программа будет реализована по 7 направлениям: профильные классы, урочная деятельность, внеурочная деятельность, организация воспитательной работы, дополнительное образование, профессиональное обучение и взаимодействие с родителями или законными представителями учащихся.
Многие из этих направлений уже реализованы на практике, и работа по проекту не ляжет дополнительной нагрузкой на педагогические коллективы и школьников. Внедрение этого профессионального минимума было апробировано в рамках проекта «Билет в будущее, — уточнил глава Минпросвещения.
Евгений Куйвашев рассказал, что Свердловская область активно реализует профориентационные программы, и модель, предложенную министерством просвещения.
Я благодарен за решение о внедрении на государственном уровне стандартов профориентации, разработанных лучшими педагогами-новаторами. Мы, безусловно, включимся в работу и примем участие в реализации озвученных задач, основываясь, в том числе, и на собственном опыте, — отметил губернатор.