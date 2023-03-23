Педагоги из Нижнего Тагила стали участниками Всероссийского форума «Билет в будущее»

Единая модель профориентации должна действовать во всех школах России для учеников 6-11 классов. Программа рассчитана на 8 миллионов детей, включая ребят с ОВЗ. В рамках разработанной программы будет заложен универсальный набор инструментов по проведению профориентации учащихся. Внеурочная деятельность и другие школьные мероприятия могут строиться на одном из выбранных уровней: базовом (40 часов в течение учебного года), основном (60 часов) и продвинутом (80 часов).