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Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Подъезд жилого дома затоплен в Туринске

23 марта 2023, 05:06
Фото: 1MI
Подъезд двухэтажного дома в Туринске оказался затоплен.

Один из местных жителей рассказал о случившемся инциденте в группе «Туринск LIVE» во ВКонтакте. По его словам, жители подъезда «оказались в водном плену».

Видео: Сообщество «Туринск LIVE» в соцсети «ВКонтакте»

На видео заметно, что уровень воды в подъезде достигает щиколоток. Водой полностью закрыты пол и ступеньки.

В комментариях сообщества под постом Андрей Бочков написал, что в соседнем подъезде затопления не произошло.

Напомним, недавно в поселке Черемшанка одна из квартир жилого дома оказалась затоплена кипятком из-за прорыва трубы отопления.

Бастрыкин поручил проверить затопленную кипятком квартиру в свердловском поселке
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#Елизавета Зиборова#Авария#Дом#Затопление#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО#Туринск#Видео
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