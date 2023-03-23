Подъезд жилого дома затоплен в Туринске

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Один из местных жителей рассказал о случившемся инциденте в группе «Туринск LIVE» во ВКонтакте. По его словам, жители подъезда «оказались в водном плену».
На видео заметно, что уровень воды в подъезде достигает щиколоток. Водой полностью закрыты пол и ступеньки.
В комментариях сообщества под постом Андрей Бочков написал, что в соседнем подъезде затопления не произошло.
Напомним, недавно в поселке Черемшанка одна из квартир жилого дома оказалась затоплена кипятком из-за прорыва трубы отопления.