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Посол России предупредил о возможном ядерном Армагеддоне

23 марта 2023, 06:56
Посол России Анатолий Антонов предупредил о возможном ядерном Армагеддоне, если Украина будет использовать снаряды с обедненным ураном, которые уже привели к вспышкам онкологических заболеваний и врожденных пороков в Ираке и Югославии.

Как сообщает 360tv.ru, он отметил, что украинская армия уже использует смертоносное вооружение, которое наносит удары по мирным жителям, школам, больницам и детским садам, и поставка таких снарядов усугубит ситуацию. Антонов также заявил, что назвать снаряды с обедненным ураном обычным типом вооружения, не представляющим повышенной опасности, неверно. Президент России Владимир Путин пообещал ответить на предложение Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном.

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