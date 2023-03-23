Посол России предупредил о возможном ядерном Армагеддоне

Как сообщает 360tv.ru, он отметил, что украинская армия уже использует смертоносное вооружение, которое наносит удары по мирным жителям, школам, больницам и детским садам, и поставка таких снарядов усугубит ситуацию. Антонов также заявил, что назвать снаряды с обедненным ураном обычным типом вооружения, не представляющим повышенной опасности, неверно. Президент России Владимир Путин пообещал ответить на предложение Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном.