Пожарные резервуары для ГДДЮТ установят в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Заказчиком аукциона выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. На работы выделено почти 9,3 миллиона рублей, они должны быть окончены до 31 мая 2023 года.
Два подземных стеклопластиковых резервуара объемом по 120 кубометров доставят из Екатеринбурга. Они будут установлены на улице Красногвардейская недалеко от здания ГДДЮТ. С севера этот участок граничит с проездом, с запада расположен гараж, с востока имеется тротуар с возможностью проезда. Заполняться резервуары водой будут от ранее запроектированного кольцевого водопровода.
В документации отмечается, что подрядчик будет обеспечиваться строительными материалами с предприятий и складов Нижнего Тагила с доставкой автотранспортом. Механизмы, применяемые для строительства, не должны давать шумовые нагрузки
выше допустимых значений.
До начала выполнения работ необходимо оградить стройплощадку, защитить электрокабель дорожными плитами, обозначить на территории границы существующих инженерных сетей и оборудовать временный бытовой городок.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 29 марта.