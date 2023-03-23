Пожарные резервуары для ГДДЮТ установят в Нижнем Тагиле

Два подземных стеклопластиковых резервуара объемом по 120 кубометров доставят из Екатеринбурга. Они будут установлены на улице Красногвардейская недалеко от здания ГДДЮТ. С севера этот участок граничит с проездом, с запада расположен гараж, с востока имеется тротуар с возможностью проезда. Заполняться резервуары водой будут от ранее запроектированного кольцевого водопровода.