Прожившие три дня с мертвыми родителями свердловские малыши покидают больницу

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Двухлетний мальчик и его трехмесячная сестра признаны здоровыми и покидают больницу.
Мальчик здоров, его уже забрали родственники, девочку тоже готовят к выписке. Дети по решению органов опеки и попечительства будут переданы родственникам, сообщили изданию Е1 в свердловском Минздраве.
Малыши выжили благодаря неравнодушному и решительному соседу, который своевременно принял решение ломать дверь в квартиру, в которой дети в течение трех суток находились с телами родителей. Они были очень ослаблены и обезвожены.
Как сообщалось, опеку намерены оформить родственники отца детей. Вероятно, некоторое время они поживут у своей тети по матери.