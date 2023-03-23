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Прожившие три дня с мертвыми родителями свердловские малыши покидают больницу

23 марта 2023, 08:08
Фото: 1MI
Дети из Екатеринбурга, оказавшиеся запертыми в квартире с мертвыми родителями, здоровы и готовы к выписке.

Двухлетний мальчик и его трехмесячная сестра признаны здоровыми и покидают больницу.

Мальчик здоров, его уже забрали родственники, девочку тоже готовят к выписке. Дети по решению органов опеки и попечительства будут переданы родственникам, сообщили изданию Е1 в свердловском Минздраве.

Малыши выжили благодаря неравнодушному и решительному соседу, который своевременно принял решение ломать дверь в квартиру, в которой дети в течение трех суток находились с телами родителей. Они были очень ослаблены и обезвожены.

Как сообщалось, опеку намерены оформить родственники отца детей. Вероятно, некоторое время они поживут у своей тети по матери.

О спасении детей, запертых в квартире с трупами в Екатеринбурге, рассказал их сосед
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#Наталья Лушина#Общество#Дети#Смерть#Больница#Семья#Дети три дня жили с трупами родителей в Екатеринбурге#Екатеринбург
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