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Режиссер из Невьянска снял 20-минутный фильм-откровение

23 марта 2023, 17:54
Фото: 1MI
Невьянский режиссер Иван Соснин снял короткометражный фильм «Невесомость», который поучаствовал в российских и зарубежных кинофестивалях и получил награды. Онлайн-премьера «Невесомости» состоялась на днях.

Кинолента создавалась на протяжении полугода. В фильме рассказывается о мальчике Саше, родители которого находятся в процессе развода и уделяют мало внимания сыну. Однажды мальчик знакомится с уборщиком, одетым в форму пилота, и его жизнь сильно меняется.

Видео: Red Pepper Film

Главные роли в фильме сыграли Марьяна Спивак, Алексей Барабаш, Андрей Козлов, Максим Флит и Валерий Скорокосов, рассказали в сообществе ВКонтакте «МАУ „Невьянская телестудия“ НГО».

Фильм участвовал более чем в 15 кинофестивалей. Завоевал призовое место в крупном российском фестивале «Уличного кино», а также в фестивалях импакт-кино «Лампа», «Золотой ворон», Zero Plus и «Человек, познающий мир». Кроме того, «Невесомость» была показана в Турции на Akbank Short Film Festival и Италии на River Film Festival, где получила приз зрительских симпатий.

Напомним, в сентябре 2023 года спектакль тагильского театра кукол «Хочу быть волком» будет показан на международном фестивале имени Сергея Образцова.

Спектакль Нижнетагильского театра кукол будет показан на международном фестивале
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