Режиссер из Невьянска снял 20-минутный фильм-откровение

Фильм участвовал более чем в 15 кинофестивалей. Завоевал призовое место в крупном российском фестивале «Уличного кино», а также в фестивалях импакт-кино «Лампа», «Золотой ворон», Zero Plus и «Человек, познающий мир». Кроме того, «Невесомость» была показана в Турции на Akbank Short Film Festival и Италии на River Film Festival, где получила приз зрительских симпатий.