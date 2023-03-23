Режиссер из Невьянска снял 20-минутный фильм-откровение

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Кинолента создавалась на протяжении полугода. В фильме рассказывается о мальчике Саше, родители которого находятся в процессе развода и уделяют мало внимания сыну. Однажды мальчик знакомится с уборщиком, одетым в форму пилота, и его жизнь сильно меняется.
Главные роли в фильме сыграли Марьяна Спивак, Алексей Барабаш, Андрей Козлов, Максим Флит и Валерий Скорокосов, рассказали в сообществе ВКонтакте «МАУ „Невьянская телестудия“ НГО».
Фильм участвовал более чем в 15 кинофестивалей. Завоевал призовое место в крупном российском фестивале «Уличного кино», а также в фестивалях импакт-кино «Лампа», «Золотой ворон», Zero Plus и «Человек, познающий мир». Кроме того, «Невесомость» была показана в Турции на Akbank Short Film Festival и Италии на River Film Festival, где получила приз зрительских симпатий.
Напомним, в сентябре 2023 года спектакль тагильского театра кукол «Хочу быть волком» будет показан на международном фестивале имени Сергея Образцова.