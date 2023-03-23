Семья в Тагиле 10 лет платит за электроэнергию по завышенному тарифу

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
После отмены дневных и ночных тарифов и перехода на одноставочный тариф жильцам дома стали поступать квитанции с некорректными на их взгляд суммами. По факту дом не является газифицированным, но платежки рассчитывают не по льготному тарифу, сообщила собственница в редакцию TagilCity.ru.
Живем в этом доме с 2013 года. Газа в доме не было никогда. Я знала, что в таких домах сниженный тариф. И вот с нового года подняли тарифы на электроэнергию, пришли огромные суммы в платёжке, решили разобраться в этом вопросе и выяснили, что тариф-то не тот, — рассказала Ольга, собственник квартиры.
Собственник может запросить у УК копию технического паспорта дома. Право такое у жильцов есть, либо можно обратиться в ГЖИ для разъяснения ситуации, — поясняет алгоритм действий замдиректора одной из УК Нижнего Тагила.
TagilCity.ru сделал официальный запрос в УК «ЖКУ». В официальном ответе УК за подписью директора ООО УК «ЖКУ» Ольги Аврамовой было сказано, что в техническом паспорте дома указано печное отопление.
По текущему законодательству начисление платы за электроэнергию в таких домах идет по тарифу газифицированных. Но фактически в доме № 14 по проспекту Вагоностроителей нет ни печного, ни газового оборудования.
В такой ситуации собственникам жилья необходимо обратиться в БТИ. Как только в БТИ заменят техпаспорт с указанием об установке электрического котла отопления, необходимо подать заявку на применение понижающего коэффициента к тарифу на электроэнергию в местную энергосбытовую компанию. Главное, что перейти на электричество во всем доме можно только после единогласного решения всех его собственников.
Позвонила в управляющую компанию. Они ответили, что нужно вызывать БТИ, чтобы они пришли с проверкой в каждую квартиру и утвердили, что в квартирах нет газа, а установлены электроплиты. И этим должен заняться инициативный жилец этого дома. Выбрать число, оповестить всех жильцов и вызвать БТИ, — говорит Ольга, собственник квартиры.
Напомним, что в январе 2023 года Региональная энергетическая комиссия обнародовала несколько документов, которые касаются тарифов на электроэнергию. В Свердловской области РЭК установила новые тарифы. После в регионе был отменен ночной тариф в дневное время в выходные и праздничные дни. Сейчас население получает платежки по одноставочному тарифу.