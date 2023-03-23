Семья в Тагиле 10 лет платит за электроэнергию по завышенному тарифу

В январе этого года семья из дома №14 на проспекте Вагоностроителей получила квитанцию за электроэнергию и обратила внимание: все 10 лет проживания в этом доме они платили по тарифу газифицированного дома. По факту в их квартире установлена электрическая плита, а газа во всем доме никогда не было.

Сюжет Тарифы на электричество в Нижнем Тагиле и Свердловской области