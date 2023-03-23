Сепараторщик обманул пенсионеров в Качканаре на 1 миллион рублей

Оперуполномоченным удалось вычислить и задержать злоумышленника. Он признался в содеянном и принес потерпевшим свои извинения. Сейчас отрабатывается его причастность к аналогичным преступным деяниям не только в Качканаре, но и по всей Свердловской области. Аферист находится под стражей.