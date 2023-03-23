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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

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Updated Сегодня, 11:09

Сепараторщик обманул пенсионеров в Качканаре на 1 миллион рублей

23 марта 2023, 11:07
Фото: 1MI
В Свердловской области задержан очередной злоумышленник, причинивший пожилым людям ущерб в общей сложности на 1 миллион рублей.

Сотрудниками Свердловского уголовного розыска после ряда преступных эпизодов задержан аферист, вымогавший деньги у пенсионеров. Подозреваемый – 20-летний сепараторщик серовского металлургического предприятия. Ранее проблем с законом не имел.

Все началось с обращения в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Качканарский» пенсионера, который проявил бдительность и записал номер и марку автомобиля курьера, приехавшего к нему за деньгами.


Затем в полицию обратилась жертва мошенников 1943 года рождения, передавшая полмиллиона рублей в руки неизвестных, чтобы спасти от тюрьмы свою дочь, которая якобы совершила страшное ДТП.

Еще одной пожилой женщине сообщили по телефону об аварии, случившейся с ее сыном. Но она своевременно позвонила сыну, который, поняв, что на его мать вышли мошенники, обратился в полицию.

Оперуполномоченным удалось вычислить и задержать злоумышленника. Он признался в содеянном и принес потерпевшим свои извинения. Сейчас отрабатывается его причастность к аналогичным преступным деяниям не только в Качканаре, но и по всей Свердловской области. Аферист находится под стражей.

Это пятнадцатый по счету предполагаемый аферист, которого выявили и изобличили свердловские полицейские в 2023 году. На их счету, по предварительным данным, свыше тридцати криминальных эпизодов, связанных с обманом людей пожилого возраста, - отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Горелых.
Екатеринбурженка отдала телефонным мошенникам 1,2 миллиона рублей
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#Наталья Лушина#Деньги#Мошенники#Криминал#Аферисты#Следствие#Полиция#Задержание#Свердловская область#Качканар
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