Сепараторщик обманул пенсионеров в Качканаре на 1 миллион рублей

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Сотрудниками Свердловского уголовного розыска после ряда преступных эпизодов задержан аферист, вымогавший деньги у пенсионеров. Подозреваемый – 20-летний сепараторщик серовского металлургического предприятия. Ранее проблем с законом не имел.
Все началось с обращения в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Качканарский» пенсионера, который проявил бдительность и записал номер и марку автомобиля курьера, приехавшего к нему за деньгами.
Затем в полицию обратилась жертва мошенников 1943 года рождения, передавшая полмиллиона рублей в руки неизвестных, чтобы спасти от тюрьмы свою дочь, которая якобы совершила страшное ДТП.
Еще одной пожилой женщине сообщили по телефону об аварии, случившейся с ее сыном. Но она своевременно позвонила сыну, который, поняв, что на его мать вышли мошенники, обратился в полицию.
Оперуполномоченным удалось вычислить и задержать злоумышленника. Он признался в содеянном и принес потерпевшим свои извинения. Сейчас отрабатывается его причастность к аналогичным преступным деяниям не только в Качканаре, но и по всей Свердловской области. Аферист находится под стражей.
Это пятнадцатый по счету предполагаемый аферист, которого выявили и изобличили свердловские полицейские в 2023 году. На их счету, по предварительным данным, свыше тридцати криминальных эпизодов, связанных с обманом людей пожилого возраста, - отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Горелых.