Соль и сахар подешевели в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Так, килограмм соли в среднем стоил 16,27 рубля (-1,48%), а сахара — 60,93 рубля (-0,39%). Также немного снизилось в цене молоко. Литр обходился покупателям в 66,72 рубля (-1,23%). Курица подешевела до 153,34 рубля (-0,9%), подсолнечное масло — до 129,64 рубля (-0,44%), пшеничный хлеб — до 88,66 рубля (-0,19%).
Среди овощей за указанный период в цене снизились только репчатый лук и свежие огурцы. Эти продукты в среднем стоили 60,60 рубля (-0,98%) и 170,95 рубля (-5,18%) за килограмм соответственно. Остальные овощи подорожали. Картофель можно было приобрести за 30,98 рубля (+1,6%), свеклу — за 38,9 рубля (+2,46%). Капуста подорожала до 28,36 рубля (+1,6%), помидоры — до 240,52 рубля (+6,06%), морковь — до 44,09 рубля (+1,6%).
Десяток яиц в среднем свердловчане покупали за 80,41 рубля (+1,03%), килограмм гречки — за 110,62 рубля (+0,83%), макарон — за 117,41 рубля (+0,68%). Также в регионе подорожали бананы, пшено, мука, чай, сыр, говядина и свинина и другие продукты.