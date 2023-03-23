Соль и сахар подешевели в Свердловской области

Среди овощей за указанный период в цене снизились только репчатый лук и свежие огурцы. Эти продукты в среднем стоили 60,60 рубля (-0,98%) и 170,95 рубля (-5,18%) за килограмм соответственно. Остальные овощи подорожали. Картофель можно было приобрести за 30,98 рубля (+1,6%), свеклу — за 38,9 рубля (+2,46%). Капуста подорожала до 28,36 рубля (+1,6%), помидоры — до 240,52 рубля (+6,06%), морковь — до 44,09 рубля (+1,6%).