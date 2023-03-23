Свердловский военнослужащий призвал не верить «фейкам» про СВО

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Свердловский участник СВО на Украине с позывным «Перит» записал обращение к соотечественникам, в котором попросил не доверять участившимся в последнее время информационным «вбросам» со стороны западных СМИ, акцентирующим внимание на том, что в российских войсках «все плохо». Видео появилось в Telegram-канале Минобороны РФ.
Не верьте им, у нас все хорошо, — подчеркнул военный.
Как рассказал военнослужащий, он находится на должности командира машины РХМ-6 на базе БТР-80. С задачами по радиационной, химической и биологической разведке местности бойцы справляются в срок.
Перит передал привет своим родным и подытожил: «Победа будет за нами».