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Свердловский военнослужащий призвал не верить «фейкам» про СВО

23 марта 2023, 07:07
Фото: 1MI
Свердловчанин, служащий в зоне СВО, обратился к россиянам с просьбой не верить иностранным СМИ, говорящим о проблемах в российских войсках.

Свердловский участник СВО на Украине с позывным «Перит» записал обращение к соотечественникам, в котором попросил не доверять участившимся в последнее время информационным «вбросам» со стороны западных СМИ, акцентирующим внимание на том, что в российских войсках «все плохо». Видео появилось в Telegram-канале Минобороны РФ.

Не верьте им, у нас все хорошо, — подчеркнул военный.

Как рассказал военнослужащий, он находится на должности командира машины РХМ-6 на базе БТР-80. С задачами по радиационной, химической и биологической разведке местности бойцы справляются в срок.

Перит передал привет своим родным и подытожил: «Победа будет за нами».

О помощи военным на спецоперации рассказали в администрации Нижнего Тагила
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#Наталья Лушина#Общество#СВО#Военнослужащие#Операция на Украине#Свердловская область#Видео
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