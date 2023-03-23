Свердловский военнослужащий призвал не верить «фейкам» про СВО

Свердловский участник СВО на Украине с позывным «Перит» записал обращение к соотечественникам, в котором попросил не доверять участившимся в последнее время информационным «вбросам» со стороны западных СМИ, акцентирующим внимание на том, что в российских войсках «все плохо». Видео появилось в Telegram-канале Минобороны РФ.