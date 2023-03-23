Таксист закрыл пассажирку в автомобиле и угрожал ей в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Водитель отказался везти пассажирку по назначенному адресу. Когда екатеринбурженка попросила водителя подождать минуту и связаться со службой поддержки, мужчина закрыл ее в машине и стал говорить, что оттаскает женщину за волосы и заживо закопает, пишет Ура.ру.
Женщина пожаловалась в службу поддержки на водителя. Сервис вернул ей деньги, которые она внесла за оплату проезда, а также ей пообещали, что этому водителю доступ к заказам будет закрыт.
Екатеринбурженка написала заявление в полицию и намеревается обратиться в прокуратуру.
Напомним, 8 марта 2023 года в Екатеринбурге пьяный пассажир такси избил водителя, а затем попытался угнать автомобиль. На мужчину возбудили уголовное дело и привлекли к административной ответственности.