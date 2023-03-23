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Published Сегодня, 05:47

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Updated Сегодня, 05:48

Таксист закрыл пассажирку в автомобиле и угрожал ей в Екатеринбурге

23 марта 2023, 05:47
Мужчина, являющийся водителем «Яндекс.Такси», закрыл жительницу Екатеринбурга в автомобиле и стал ей угрожать.

Водитель отказался везти пассажирку по назначенному адресу. Когда екатеринбурженка попросила водителя подождать минуту и связаться со службой поддержки, мужчина закрыл ее в машине и стал говорить, что оттаскает женщину за волосы и заживо закопает, пишет Ура.ру.

Женщина пожаловалась в службу поддержки на водителя. Сервис вернул ей деньги, которые она внесла за оплату проезда, а также ей пообещали, что этому водителю доступ к заказам будет закрыт.

Екатеринбурженка написала заявление в полицию и намеревается обратиться в прокуратуру.

Напомним, 8 марта 2023 года в Екатеринбурге пьяный пассажир такси избил водителя, а затем попытался угнать автомобиль. На мужчину возбудили уголовное дело и привлекли к административной ответственности.

Пьяный пассажир напал на водителя такси в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Такси#Угрозы#Пассажирка#Водитель#Яндекс.такси#Новости УрФО
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