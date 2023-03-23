Товары в Нижнем Тагиле снижают объемы. Почему «худеют» продукты питания?

В странах Евросоюза уже давно есть закон, что магазин на ценнике обязан указать две цены: за единицу товара и за единицу меры, то есть за литр или килограмм, тем самым покупатель может сравнить стоимость за мерную единицу, а не за упаковку. В России по-другому: шринкфляция появилась после кризиса 2008 года. С тех пор после каждого экономического потрясения накатывает новая волна.