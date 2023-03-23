Товары в Нижнем Тагиле снижают объемы. Почему «худеют» продукты питания?

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Уже не первый год можно наблюдать, как объемы продуктов питания на прилавках магазинов уменьшаются. Процесс снижения производителем объема упаковки при сохранении цены, называется шринкфляцией. Таким образом производители пытаются сдерживать спрос в условиях кризиса.
Журналист TagilCity.ru прогулялся между прилавками в магазинах крупных торговых сетей и зафиксировал примеры типичной шринкфляции. Майонез — 900 мл (не литр и не килограмм), масло сливочное все худеет — уже 175 граммов, масло подсолнечное разливают по 810 мл, двухлитровое молоко превратилось в 1947 мл, а любимая кем-то и когда-то стограммовая шоколадка весит теперь всего 87 граммов.
Это маркетинговая уловка, чтобы привлечь покупателя. Эксплуатация двух человеческих желаний. Первое — сэкономить. Перед продавцами стоит задача дать цену как можно ниже, чтобы человек видел цену ниже, чем у конкурентов. Второе — это банальная человеческая лень. Дело в том, что человеческий мозг очень ленивый и он не любит проводить сложные расчеты для того, чтобы высчитать нормальную стоимость, — поделился с редакцией TagilCity.ru своим мнением эксперт по маркетингу Алексей Кузьминых.
В странах Евросоюза уже давно есть закон, что магазин на ценнике обязан указать две цены: за единицу товара и за единицу меры, то есть за литр или килограмм, тем самым покупатель может сравнить стоимость за мерную единицу, а не за упаковку. В России по-другому: шринкфляция появилась после кризиса 2008 года. С тех пор после каждого экономического потрясения накатывает новая волна.
Производители руководствуются простой логикой: нужно поддерживать спрос в условиях кризиса. Если оставить объем без изменений — придется повышать цену, но тогда продукты будут покупать меньше. Поэтому производитель идет по пути снижения веса или объема товара, но цену оставляет старую. При этом делает это так, что внешних изменений нет и товар покупают без вопросов. Но законно ли это?
Если говорить о законной стороне, то в России в этих манипуляциях нет никакого состава преступления. На упаковке должен быть указан вес и его пишут маленькими буквами в неудобном для прочтения месте. Внимательный покупатель эту информацию найти может, поэтому здесь никакого нарушения законодательства нет, — рассказал TagilCity.ru эксперт по маркетингу Алексей Кузьминых.
Специалисты считают, что такая практика будет всегда. На рынке продуктовых магазинов серьезная конкуренция за конечного покупателя. Массмаркеты используют и будут использовать все варианты антикризисных решений. Пока регулирующий орган власти не введет правило указания цены за мерную единицу — шринкфляция будет продолжаться.
В долгосрочном горизонте выигрывают те производители, которые честно показывают изменения, а не пытаются продать «900 мл молока под видом 1 литра». Обычно изменения происходят на упаковке или в описании товара. Если вы не хотите попасть на нечестного производителя, то чаще обращайте внимание на характеристики товара. Особенно в моменты кризисов в экономике, — рассказал редакции директор по маркетингу агрегатора заказа еды Александр Якимец.
Напомним, что в 2019 году в России ажиотаж вызвали яйца свердловских производителей. На прилавках появились упаковки по девять штук. Это вызвало волну негодования у пользователей социальных сетей. При этом некоторые производители высказали непонимание, чем был вызван этот ажиотаж, а в народе закрепилась фраза «девяток яиц».