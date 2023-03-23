Тысячи нарушений на дорогах Свердловской области зафиксировали передвижные камеры

Передвижные комплексы работают на трассах Екатеринбург – Нижний Тагил — Серов, Екатеринбург — Алапаевск и ЕКАДе. В планах – задействовать такие камеры и на улицах городов региона. Машины с камерами будут оснащены табличками «Фотовидеофиксация» и оранжевыми маячками на крыше.