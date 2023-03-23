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Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Тысячи нарушений на дорогах Свердловской области зафиксировали передвижные камеры

23 марта 2023, 08:53
Фото: 1MI
В Свердловской области передвижные камеры поймали более тысячи нарушений ПДД.

Камеры Cordon.Pro установлены прямо в движущихся автомобилях на заднем сиденье. За первые месяцы работы (с начала зимы) они зафиксировали свыше 2500 нарушителей, сообщили в региональном ГИБДД.

К примеру, поймано около 2000 случаев заклеивания или изменения номеров, больше 170 водителей без прав и 350 снятых с учёта транспортных средств.

Передвижные комплексы работают на трассах Екатеринбург – Нижний Тагил — Серов, Екатеринбург — Алапаевск и ЕКАДе. В планах – задействовать такие камеры и на улицах городов региона. Машины с камерами будут оснащены табличками «Фотовидеофиксация» и оранжевыми маячками на крыше.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Нарушения#Камеры#ГИБДД#ПДД#Инспектор ГИБДД#Происшествия#Новости УрФО
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