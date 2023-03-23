Тысячи нарушений на дорогах Свердловской области зафиксировали передвижные камеры

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Камеры Cordon.Pro установлены прямо в движущихся автомобилях на заднем сиденье. За первые месяцы работы (с начала зимы) они зафиксировали свыше 2500 нарушителей, сообщили в региональном ГИБДД.
К примеру, поймано около 2000 случаев заклеивания или изменения номеров, больше 170 водителей без прав и 350 снятых с учёта транспортных средств.
Передвижные комплексы работают на трассах Екатеринбург – Нижний Тагил — Серов, Екатеринбург — Алапаевск и ЕКАДе. В планах – задействовать такие камеры и на улицах городов региона. Машины с камерами будут оснащены табличками «Фотовидеофиксация» и оранжевыми маячками на крыше.