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Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Улицы Нижнего Тагила превратились в каток

23 марта 2023, 04:31
Фото: 1MI

Гололед образовался за ночь на улицах Нижнего Тагила

Улицы Нижнего Тагила превратились в каток за ночь из-за минусовых температур.

Тагильчане жалуются на скользкие дороги.

Улица Алтайская превратилась в каток вперемешку со снежной кашей из-за большой лужи, ехать невозможно, — рассказал автолюбитель с Вагонки.

Еще одна жительница города рассказала, что пока вела в садик ребенка, он упал дважды на скользких тротуарах.

Пока шли до садика 200 метров — ребенок два раза упал, очень скользко. Смотрю, и другие дети падают, пока в садик идут. Во дворах снег убирать поручили, а посыпать и вовсе в голову не приходит, — рассказала тагильчанка.

ГИБДД выпустила предупреждение о гололеде из-за минусовых температур. Пешеходам и водителям следует быть внимательными на пешеходных переходах. Водителям рекомендуется снижать скорость до минимума на сложных участках дороги, а пешеходам помнить о том, что в гололед тормозной путь автомобиля увеличивается.

Также в ГИБДД предупредили дорожно-коммунальные службы о принятии мер по недопущению обледенения проезжих дорог и тротуаров.

В Нижнем Тагиле сейчас температура воздуха -2 градуса. В течение дня температура повысится до +2... +7 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, днем ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

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