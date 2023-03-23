Улицы Нижнего Тагила превратились в каток

ГИБДД выпустила предупреждение о гололеде из-за минусовых температур. Пешеходам и водителям следует быть внимательными на пешеходных переходах. Водителям рекомендуется снижать скорость до минимума на сложных участках дороги, а пешеходам помнить о том, что в гололед тормозной путь автомобиля увеличивается.