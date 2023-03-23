Улицы Нижнего Тагила превратились в каток

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Тагильчане жалуются на скользкие дороги.
Улица Алтайская превратилась в каток вперемешку со снежной кашей из-за большой лужи, ехать невозможно, — рассказал автолюбитель с Вагонки.
Еще одна жительница города рассказала, что пока вела в садик ребенка, он упал дважды на скользких тротуарах.
Пока шли до садика 200 метров — ребенок два раза упал, очень скользко. Смотрю, и другие дети падают, пока в садик идут. Во дворах снег убирать поручили, а посыпать и вовсе в голову не приходит, — рассказала тагильчанка.
ГИБДД выпустила предупреждение о гололеде из-за минусовых температур. Пешеходам и водителям следует быть внимательными на пешеходных переходах. Водителям рекомендуется снижать скорость до минимума на сложных участках дороги, а пешеходам помнить о том, что в гололед тормозной путь автомобиля увеличивается.
Также в ГИБДД предупредили дорожно-коммунальные службы о принятии мер по недопущению обледенения проезжих дорог и тротуаров.
В Нижнем Тагиле сейчас температура воздуха -2 градуса. В течение дня температура повысится до +2... +7 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, днем ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.