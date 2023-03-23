В Березовском подростки устроили фотосессию с оружием и открыли стрельбу

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В Березовском рядом с техникумом «Профи» были замечены подростки, фотографировавшие друг друга с пистолетом и ножом. В какой-то момент один из молодых людей прицелился и выстрелил из пистолета. Очевидцы вызвали полицию, но хулиганы к моменту прибытия силовиков уже успели скрыться. Неизвестно, обучаются они в колледже или нет.
Сотрудникам по делам несовершеннолетних поручено провести ряд проверочных мероприятий: установить личности хулиганов и принять адекватные меры реагирования в отношении их, их родителей и педагогов, не уделявших достаточного внимания профилактике их поведения в общественных местах, сообщил изданию Е1 глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.