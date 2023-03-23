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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В Березовском подростки устроили фотосессию с оружием и открыли стрельбу

23 марта 2023, 12:21
Фото: 1MI
Полиция Березовского разыскивает четверых хулиганов, фотографировавшихся с ножом и пистолетом, из которого один из них потом открыл стрельбу.

В Березовском рядом с техникумом «Профи» были замечены подростки, фотографировавшие друг друга с пистолетом и ножом. В какой-то момент один из молодых людей прицелился и выстрелил из пистолета. Очевидцы вызвали полицию, но хулиганы к моменту прибытия  силовиков уже успели скрыться. Неизвестно, обучаются они в колледже или нет.

Сотрудникам по делам несовершеннолетних поручено провести ряд проверочных мероприятий: установить личности хулиганов и принять адекватные меры реагирования в отношении их, их родителей и педагогов, не уделявших достаточного внимания профилактике их поведения в общественных местах, сообщил изданию Е1 глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. 

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#Наталья Лушина#Происшествия#Подростки#Стрельба#Силовики#Расследование#Свердловская область#Березовский
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