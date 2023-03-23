В Березовском подростки устроили фотосессию с оружием и открыли стрельбу

В Березовском рядом с техникумом «Профи» были замечены подростки, фотографировавшие друг друга с пистолетом и ножом. В какой-то момент один из молодых людей прицелился и выстрелил из пистолета. Очевидцы вызвали полицию, но хулиганы к моменту прибытия силовиков уже успели скрыться. Неизвестно, обучаются они в колледже или нет.