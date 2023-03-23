В ДТП в Воронежской области трое погибли и шестеро ранены

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Сегодня около 6.40 утра на трассе Калач-Манино произошло ДТП с участием легкового автомобиля ГАЗ и автобуса ВАЗ, принадлежащего организации «Агроэко», который доставлял людей на работу, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ЕДДС района. Три человека погибли. Это пассажиры и водитель автомобиля ВАЗ. В автобусе шестеро человек получили ранения разной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что 12 марта в Горном Щите произошло ДТП с участием автомобиля Nissan и мотоцикла, которым управлял 14-летний подросток без необходимой мотоэкипировки. Парень отделался ушибами.