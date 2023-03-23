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Published Сегодня, 05:33

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В Екатеринбурге на промоутера напал неизвестный и облил из перцового баллончика

23 марта 2023, 05:33
Фото: 1MI
Молодой екатеринбуржец, раздававший листовки у торгового центра, подвергся нападению неизвестного в маске.

14 марта было совершено нападение на сотрудника торгового центра «Кировский люкс». Парень, стоя на тротуаре, раздавал прохожим листовки. Внезапно к нему подошел злоумышленник в маске и направил струю из баллончика с перцовкой прямо ему в лицу. А затем бросился бежать. Молодой человек вынужден был прервать работу и отправиться за медицинской помощью. Медики диагностировали у него химические ожоги дыхательных путей и глаз.

Ранее сообщалось, что 16 марта в Верхней Пышме произошло нападение на пожилого человека. Житель многоквартирного дома напал и стал избивать ногами дворника-пенсионера за его отказ выносить мусор из подъезда. Позже нападавший попытался помириться со своей жертвой, но дворник ответил, что инцидент будет рассматриваться в суде.

Молодой человек в Екатеринбурге в результате ссоры избил девушку-блогера
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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Криминал#Нападение#Пострадавший#Ожоги#Перцовый баллончик
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