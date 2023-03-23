В Екатеринбурге на промоутера напал неизвестный и облил из перцового баллончика

14 марта было совершено нападение на сотрудника торгового центра «Кировский люкс». Парень, стоя на тротуаре, раздавал прохожим листовки. Внезапно к нему подошел злоумышленник в маске и направил струю из баллончика с перцовкой прямо ему в лицу. А затем бросился бежать. Молодой человек вынужден был прервать работу и отправиться за медицинской помощью. Медики диагностировали у него химические ожоги дыхательных путей и глаз.