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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В Нижнем Тагиле на строительство понтонного моста потратят 120 млн рублей

23 марта 2023, 13:39
Фото: 1MI
За 120 млн рублей в Нижнем Тагиле появится понтонный мост. Он будет расположен у берегов Нижнетагильского пруда.

О таких планах рассказал мэр города Владислав Пинаев «Областной газете».
По словам главы, это будет масштабный проект, так как мост в длину составит 820 метров. Также он соединит сразу несколько знаковых для города мест.

Мост будет проходить от Тагильской лагуны до набережной рядом с Демидовской дачей, а далее продлится до отеля «Демидов плаза». Арт-объект создадут как для местных жителей, так и туристов. С него можно будет любоваться видами города.

Проект уже разрабатывается, а его примерная стоимость оценивается экспертами в 120 млн рублей.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Мост#Строительство#Проект#Арт-объект#Город
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