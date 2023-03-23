В Нижнем Тагиле на строительство понтонного моста потратят 120 млн рублей

Мост будет проходить от Тагильской лагуны до набережной рядом с Демидовской дачей, а далее продлится до отеля «Демидов плаза». Арт-объект создадут как для местных жителей, так и туристов. С него можно будет любоваться видами города.



Проект уже разрабатывается, а его примерная стоимость оценивается экспертами в 120 млн рублей.