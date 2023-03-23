В программе для зрителей Югорского лыжного марафона будет езда на собачьих упряжках

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
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Помимо этого, зрители смогут познакомиться с северной кухней в чумах, их ждет хаски-терапия. Медиахолдинг 1MI выступает в качестве информационного партнера мероприятия.
Как сообщает muksun.fm, после того, как участники марафона пересекут финишную ленточку, предусмотрена раздача автографов желающим олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам Сергеем Устюговым, Александром Легковым, Юлией Ступак, членом сборной России Анастасией Кулешовой, известными биатлонистами - призерами Олимпийских игр Каримом Халили и Эдуардом Латыповым, призерами этапов кубка мира Даниилом Серохвостовым, чемпионкой мира среди юниоров Анастасией Гореевой.
На поляне у стартовой площадки предусмотрены развлекательные зоны разного вида. Дегустация югорских деликатесов пройдет в традиционных чумах, что позволит передать местный колорит. Кто-то захочет прокатиться на собачьих упряжках, кто-то - сесть на банан или ватрушку, прицепленные к снегоходу. Для экстремалов, желающих принять горячую ванну на свежем холодном воздухе, установят банный чан.
Всем желающим мужского пола в возрасте от 13 до 59 лет будет предложено сдать норматив ГТО «Бег на лыжах на 5 км», после чего последует фотографирование на память - для этого оборудуют специальную фотозону.
Другую фотозону, Visit Ugra с видами региона, сделают интерактивной. Отсюда можно будет отправить открытку, на которой изображена символика марафона, в любой уголок страны.
Напомним, участие в марафоне согласились принять спортсмены из 40 регионов РФ и двух зарубежных стран. Это Казахстан и Словения. Забеги пройдут 7 - 8 апреля в пойме реки Горной в Ханты-Мансийске. На первый день запланирована дистанция 50 км. На старт выйдут те, кто побежит классическим стилем. Во второй день массовые забеги ждут лыжников, которые владеют свободным стилем. Это три дистанции: 50, 25 и 5 км.
Регистрировать участников марафона ХМАО-Югры представители АУ «ЮграМегаСпорт», Федерации лыжных гонок ХМАО-Югры, являющихся организаторами соревнований, будут до 6 апреля. В качестве партнера мероприятия выступает банк «Открытие».