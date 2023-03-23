В программе для зрителей Югорского лыжного марафона будет езда на собачьих упряжках

Напомним, участие в марафоне согласились принять спортсмены из 40 регионов РФ и двух зарубежных стран. Это Казахстан и Словения. Забеги пройдут 7 - 8 апреля в пойме реки Горной в Ханты-Мансийске. На первый день запланирована дистанция 50 км. На старт выйдут те, кто побежит классическим стилем. Во второй день массовые забеги ждут лыжников, которые владеют свободным стилем. Это три дистанции: 50, 25 и 5 км.