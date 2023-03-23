В убийстве отца своего ребенка обвинили молодую мать из Екатеринбурга

По данным прокуратуры, молодые люди поссорились: экс-сожитель приревновал свою бывшую к ее новому возлюбленному. 10 декабря бывшая пара распивала вместе алкоголь в машине, а потом они пошли в квартиру, сообщили в региональной прокуратуре.