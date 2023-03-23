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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В убийстве отца своего ребенка обвинили молодую мать из Екатеринбурга

23 марта 2023, 10:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 24-летнюю девушку обвинили в убийстве мужчины, от которого она 4 года назад родила ребенка.

По данным прокуратуры, молодые люди поссорились: экс-сожитель приревновал свою бывшую к ее новому возлюбленному. 10 декабря бывшая пара распивала вместе алкоголь в машине, а потом они пошли в квартиру, сообщили в региональной прокуратуре.

В квартире между ними вспыхнула ссора. В результате конфликта девушка ударила своего бывшего ножом в область груди, тем самым повредив часть сердца и печени. Он скончался.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд. Екатеринбурженке грозит до 15 лет тюрьмы. По данным издания, пока она находится на свободе.

Ранее сообщалось, что во время пьяных посиделок Первоуральске, мужчина ударил ножом знакомого, а потом пытался убить и его девушку. Конфликт произошел после того, как обвиняемый попытался поцеловать возлюбленную своего знакомого.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Дети#Убийство#Пьяные посиделки#Алкоголь#Криминал#Новости УрФО
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