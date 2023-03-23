В убийстве отца своего ребенка обвинили молодую мать из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
По данным прокуратуры, молодые люди поссорились: экс-сожитель приревновал свою бывшую к ее новому возлюбленному. 10 декабря бывшая пара распивала вместе алкоголь в машине, а потом они пошли в квартиру, сообщили в региональной прокуратуре.
В квартире между ними вспыхнула ссора. В результате конфликта девушка ударила своего бывшего ножом в область груди, тем самым повредив часть сердца и печени. Он скончался.
Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд. Екатеринбурженке грозит до 15 лет тюрьмы. По данным издания, пока она находится на свободе.
Ранее сообщалось, что во время пьяных посиделок Первоуральске, мужчина ударил ножом знакомого, а потом пытался убить и его девушку. Конфликт произошел после того, как обвиняемый попытался поцеловать возлюбленную своего знакомого.