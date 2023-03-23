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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Ветра, дожди и гололед ожидаются в Свердловской области

23 марта 2023, 14:03
Фото: 1MI
На Свердловскую область надвигается сильный ветер. Его порывы могут достигнуть 18 метров в секунду, а на дорогах прогнозируется гололедица.

По данным синоптиков ЕДДС, ожидать в регионе стоит облачную с прояснениями погоду, а также небольшие осадки. Ночью вероятен мокрый снег, который может продолжиться и днем, а также дождь.

В отдельных районах области на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 18 метров в секунду.

Ночью будет -2,+3 градуса, а днем +5,+10 градусов. Существует риск обрывов ЛЭП, ДТП, образование пробок и аварий на системах ЖКХ. Также из строя могут выйти электроприборы.

Напомним, что в Нижнем Тагиле в выходные ожидаются дожди и ветер до 11 метров в секунду.

Мокрый снег и дождь ожидаются в Свердловской области
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#Свердловская область#ЕДДС#Ветер#Сильный ветер#Осадки#Дождь#Мокрый снег#Природа#Новости УрФО#Елена Озерова
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