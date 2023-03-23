Ветра, дожди и гололед ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
По данным синоптиков ЕДДС, ожидать в регионе стоит облачную с прояснениями погоду, а также небольшие осадки. Ночью вероятен мокрый снег, который может продолжиться и днем, а также дождь.
В отдельных районах области на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 18 метров в секунду.
Ночью будет -2,+3 градуса, а днем +5,+10 градусов. Существует риск обрывов ЛЭП, ДТП, образование пробок и аварий на системах ЖКХ. Также из строя могут выйти электроприборы.
Напомним, что в Нижнем Тагиле в выходные ожидаются дожди и ветер до 11 метров в секунду.