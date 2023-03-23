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Во избежание диверсий и терактов будет усилена охрана Свердловской железной дороги

23 марта 2023, 03:30
Фото: 1MI
Охрана Свердловской железной дороги будет усилена, чтобы предотвратить диверсии и теракты.

Будет составлен перечень самых уязвимых участков железной дороги, охрану которых власти региона собираются усилить. Распоряжение об усилении охраны подписал глава области Евгений Куйвашев 20 марта 2023 года, пишет «КП-Екатеринбург».

Участки дороги, которым нужна дополнительная охрана, будут определены до 7 июля 2023 года.

Напомним, в январе 2023 года трое мужчин пытались устроить террористический акт на одной станции в Челябинской области. Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ. Против них было возбуждено уголовное дело.

Теракт на железной дороге в Челябинской области пытались устроить трое мужчин
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#Елизавета Зиборова#Охрана#Теракт#Диверсия#Губернатор#Общество#Свердловская область#Новости УрФО
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