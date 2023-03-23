Во избежание диверсий и терактов будет усилена охрана Свердловской железной дороги

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Будет составлен перечень самых уязвимых участков железной дороги, охрану которых власти региона собираются усилить. Распоряжение об усилении охраны подписал глава области Евгений Куйвашев 20 марта 2023 года, пишет «КП-Екатеринбург».
Участки дороги, которым нужна дополнительная охрана, будут определены до 7 июля 2023 года.
Напомним, в январе 2023 года трое мужчин пытались устроить террористический акт на одной станции в Челябинской области. Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ. Против них было возбуждено уголовное дело.