TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:31

Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Заместитель мэра Екатеринбурга посоветовал жителям не носить светлую обувь

23 марта 2023, 16:31
Фото: 1MI
Заместитель мэра Екатеринбурга Алексей Бубнов предложил горожанам не носить светлую обувь в ответ на вопрос «Четвертого канала» о том, когда власти города будут решать проблему с весенней грязью на улицах.

Коммунальные службы, по словам вице-мэра, ждут повышения температуры воздуха до плюсовой, чтобы можно было вывести на улицы Екатеринбурга уборочную технику. Это можно ожидать к концу апреля. А пока потепление не наступило, Бубнов предложил екатеринбуржцам носить темную обувь.

Также замглавы Екатеринбурга, отвечая «Четвертому каналу», добавил, что, поскольку грязь в город принесли сами местные жители, то и очищать его должны все вместе.

Напомним, в Свердловской области началась подготовка к устранению паводков, которые, по словам местных чиновников, начнутся уже в апреле и продлятся до конца мая.

В Свердловской области начинается подготовка к весеннему призыву в армию
Узнать подробнее
Читайте также:
Вакуумную систему уборки внедрили на предприятии «Уралэлектромеди» в Верх-НейвинскомКарта ответственных за уборку снега появилась в Свердловской областиКомиссия по предотвращению подтопления дорог начала работать в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дороги#Грязь#Вице-мэр#Горожане#Общество#Город#Новости УрФО
Подпишитесь
Товары в Нижнем Тагиле снижают объемы. Почему «худеют» продукты питания?
Сегодня, 16:21
Ильина заявила об отсутствии на митинге против постройки карьера под Нижним Тагилом
Сегодня, 15:51
Семья в Тагиле 10 лет платит за электроэнергию по завышенному тарифу
Сегодня, 15:22
Горноуральская дума порекомендовала приостановить разработку карьера на Леневке
Сегодня, 14:32
В Нижнем Тагиле на строительство понтонного моста потратят 120 млн рублей
Сегодня, 13:39
УВЗ объявляет набор на обучение с выплатой стипендии в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:53