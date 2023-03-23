Заместитель мэра Екатеринбурга посоветовал жителям не носить светлую обувь

Коммунальные службы, по словам вице-мэра, ждут повышения температуры воздуха до плюсовой, чтобы можно было вывести на улицы Екатеринбурга уборочную технику. Это можно ожидать к концу апреля. А пока потепление не наступило, Бубнов предложил екатеринбуржцам носить темную обувь.