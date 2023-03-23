Заместитель мэра Екатеринбурга посоветовал жителям не носить светлую обувь

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Коммунальные службы, по словам вице-мэра, ждут повышения температуры воздуха до плюсовой, чтобы можно было вывести на улицы Екатеринбурга уборочную технику. Это можно ожидать к концу апреля. А пока потепление не наступило, Бубнов предложил екатеринбуржцам носить темную обувь.
Также замглавы Екатеринбурга, отвечая «Четвертому каналу», добавил, что, поскольку грязь в город принесли сами местные жители, то и очищать его должны все вместе.
Напомним, в Свердловской области началась подготовка к устранению паводков, которые, по словам местных чиновников, начнутся уже в апреле и продлятся до конца мая.