Житель Артемовского до смерти избил знакомого на пьяном застолье

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Известно, что 19-летнего юношу обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. По словам старшего помощника главы СУ СК по Свердловской области Александра Шульги, все случилось в вечернее время 1 декабря прошлого года.
Тогда два друга вместе выпивали и внезапно поссорились. Один из них решил избить другого. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, о произошедшем в скорую сообщил знакомый подозреваемого.
Задержанный ранее не был судим, работал грузчиком. В совершении избиения до смерти он сознался и пояснил, что приятель сильно его оскорбил, поэтому он и набросился на него с кулаками.