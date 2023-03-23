TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Житель Артемовского до смерти избил знакомого на пьяном застолье

23 марта 2023, 08:33
Фото: 1MI
Во время пьяных посиделок житель Артемовского избил своего собутыльника до смерти. Мужчина скончался на месте ЧП.

Известно, что 19-летнего юношу обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. По словам старшего помощника главы СУ СК по Свердловской области Александра Шульги, все случилось в вечернее время 1 декабря прошлого года.

Тогда два друга вместе выпивали и внезапно поссорились. Один из них решил избить другого. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, о произошедшем в скорую сообщил знакомый подозреваемого.

Задержанный ранее не был судим, работал грузчиком. В совершении избиения до смерти он сознался и пояснил, что приятель сильно его оскорбил, поэтому он и набросился на него с кулаками.

Свердловчанин хотел убить возлюбленную и зарезал ее друга
Узнать подробнее
Читайте также:
За просьбу съехать из квартиры житель Нижнего Тагила убил сожительницуЖитель Нижнего Тагила убил мужчину из-за иномарки за 2 миллионаПьяный сожитель из ревности убил возлюбленную в Нижнем Тагиле
#Елена Озерова#Нападение#Избиение#Драка#Убийство#Пьяные посиделки#Криминал#Новости УрФО
Подпишитесь
На депутата Нижнего Тагила Римму Ильину составлен протокол за незаконный митинг
21 марта 12:21
В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО
21 марта 08:42
Перевозчики в Тагиле получили второе предостережение от дорнадзора за игнор незрячих
21 марта 10:51
4 тысячи рабочих не хватает на оборонных предприятиях Свердловской области
Вчера, 12:49
Не менее 650 подростков из Нижнего Тагила трудоустроят в этом году на летний период
Вчера, 11:05
УВЗ объявляет набор на обучение с выплатой стипендии в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:53