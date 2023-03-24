11 лет грозит двум жителям Екатеринбурга за избиение мамы с дочкой на Сортировке

В недавнем заседании суда обвинитель попросил назначить подросткам наказание в виде тюремного заключения сроком на пять лет и шесть лет и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии. Последнее слово обвиняемым будет дано на заседании, которое состоится 6 апреля 2023 года.