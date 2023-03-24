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11 лет грозит двум жителям Екатеринбурга за избиение мамы с дочкой на Сортировке

24 марта 2023, 05:51
Фото: 1MI
Во время судебного процесса сторона обвинения запросила на двоих 11 лет тюрьмы подросткам, избившим жительницу Екатеринбурга и ее дочь. Происшествие случилось на Сортировке 11 февраля 2022 года.

В результате избиения хулиганы сломали женщине ногу. Сотрудникам полиции задержать малолетних преступников удалось быстро. В отношении них было возбуждено уголовное дело по разбою, хулиганству и причинению средней тяжести вреда здоровью, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Позднее выяснилось, что данный случай был не единственным их преступлением. Один из подростков отнял у девятиклассника тысячу рублей, а другой украл магнитолу из автомобиля. Когда потерпевший попытался остановить воришку, обвиняемый сломал ему нос.

В недавнем заседании суда обвинитель попросил назначить подросткам наказание в виде тюремного заключения сроком на пять лет и шесть лет и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии. Последнее слово обвиняемым будет дано на заседании, которое состоится 6 апреля 2023 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле два подростка помогали аферистам обманывать пожилых людей. Один из них стоял на учете по делам несовершеннолетних.

Подростки с юго-запада Екатеринбурга избили у магазина девушку и ее мать
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#Елизавета Зиборова#Нападение#Екатеринбург#Свердловская область#Суд#Хулиганы#Подростки#Сортировка#Происшествия#Новости УрФО
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