11 лет грозит двум жителям Екатеринбурга за избиение мамы с дочкой на Сортировке

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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В результате избиения хулиганы сломали женщине ногу. Сотрудникам полиции задержать малолетних преступников удалось быстро. В отношении них было возбуждено уголовное дело по разбою, хулиганству и причинению средней тяжести вреда здоровью, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Позднее выяснилось, что данный случай был не единственным их преступлением. Один из подростков отнял у девятиклассника тысячу рублей, а другой украл магнитолу из автомобиля. Когда потерпевший попытался остановить воришку, обвиняемый сломал ему нос.
В недавнем заседании суда обвинитель попросил назначить подросткам наказание в виде тюремного заключения сроком на пять лет и шесть лет и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии. Последнее слово обвиняемым будет дано на заседании, которое состоится 6 апреля 2023 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле два подростка помогали аферистам обманывать пожилых людей. Один из них стоял на учете по делам несовершеннолетних.