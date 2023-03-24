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20 тонн поддельного сливочного масла найдено в Екатеринбурге

24 марта 2023, 04:56
Фото: 1MI
20 тонн поддельного сливочного масла фальшивой компании ООО «Свирида» было найдено в Екатеринбурге. Его готовили к продаже в Свердловской области.

Фальсифицированный товар был обнаружен в ходе проверки Россельхознадзором Свердловской области, рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, на сливочное масло не было никаких ветеринарных документов. Продукция имела признаки подделки. В связи с этим бизнесмена проинформировали о том, что реализация его товара приостанавливается.

Напомним, недавно предприятие в Екатеринбурге собиралось реализовать 88 кг фальшивого сливочного масла для медицинского учреждения в Курганской области.

В продажу готовили десятки килограмм поддельного масла в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Фальсификат#Сливочное масло#Проверка#Россельхознадзор#Общество#Новости УрФО
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