20 тонн поддельного сливочного масла найдено в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Фальсифицированный товар был обнаружен в ходе проверки Россельхознадзором Свердловской области, рассказали в пресс-службе ведомства.
Кроме того, на сливочное масло не было никаких ветеринарных документов. Продукция имела признаки подделки. В связи с этим бизнесмена проинформировали о том, что реализация его товара приостанавливается.
Напомним, недавно предприятие в Екатеринбурге собиралось реализовать 88 кг фальшивого сливочного масла для медицинского учреждения в Курганской области.