26 марта в Екатеринбурге стартуют первые международные «Игры вызова легенд»

Соревнования состоятся в рамках программы «Спорт — норма жизни» и национального проекта «Демография». Мероприятия объединят в себе 4 вида спорта — акробатику и аэробику, спортивную и художественную гимнастику. Представители Израиля, Монголии, Китая, Кипра и других стран проявят свое мастерство в гимнастическом турнире.