26 марта в Екатеринбурге стартуют первые международные «Игры вызова легенд»

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Соревнования состоятся в рамках программы «Спорт — норма жизни» и национального проекта «Демография». Мероприятия объединят в себе 4 вида спорта — акробатику и аэробику, спортивную и художественную гимнастику. Представители Израиля, Монголии, Китая, Кипра и других стран проявят свое мастерство в гимнастическом турнире.
У каждой площадки есть свои особенности застройки по свету, звуку, расположению тренировочных и спортивных зон, а также правила техники безопасности. Пожалуй, самая сложная в плане проектирования и установки оборудования была спортивная гимнастика, где необходимо было продумать как расположить 8 снарядов и выставить на каждый звуковое и световое оборудование, — рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Спортивные состязания примет МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Сейчас завершаются последние этапы подготовки. Десятки тонн оборудования, в том числе трибуны для зрителей, уже завезли на площадку проведения. В ближайшее время выставочные павильоны заменят гимнастическими помостами.
Лицами мероприятия станут олимпийские чемпионы, победители чемпионатов мира и Европы: Давид Белявский, Анастасия Татарева, Виктор Гречухин и Руслан Зубаиров.
Новый проект — это достойный ответ на реалии в современном спорте. Благодаря ему объединяются разные виды спорта, которые собирают не только лучших и сильнейших спортсменов, но и привлекают большое количество зрителей. И это основной синергетический эффект от спорта, когда мы идем по пути объединения в одном большом мероприятии. Спасибо руководству Свердловской области и региональным федерациям за поддержку проекта. Я надеюсь, что совместный высокий профессионализм позволит провести соревнования на высоком уровне, — сообщила директор департамента государственного регулирования в сфере спорта Минспорта РФ Людмила Сараева.
График турнира «Игр вызова легенд»:
Заключением станет большой гала-концерт. Он состоится 1 апреля.
Игры станут одними из первых международных стартов для гимнастов в этом году.