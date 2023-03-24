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26 марта в Екатеринбурге стартуют первые международные «Игры вызова легенд»

24 марта 2023, 04:00
Фото: Правительство Свердловской области
Международные «Игры вызова легенд» пройдут в столице Урала с 26 марта по 1 апреля. Более 2300 спортсменов из 12 стран мира будут бороться за победу.

Соревнования состоятся в рамках программы «Спорт — норма жизни» и национального проекта «Демография». Мероприятия объединят в себе 4 вида спорта — акробатику и аэробику, спортивную и художественную гимнастику. Представители Израиля, Монголии, Китая, Кипра и других стран проявят свое мастерство в гимнастическом турнире.

У каждой площадки есть свои особенности застройки по свету, звуку, расположению тренировочных и спортивных зон, а также правила техники безопасности. Пожалуй, самая сложная в плане проектирования и установки оборудования была спортивная гимнастика, где необходимо было продумать как расположить 8 снарядов и выставить на каждый звуковое и световое оборудование, — рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Спортивные состязания примет МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Сейчас завершаются последние этапы подготовки. Десятки тонн оборудования, в том числе трибуны для зрителей, уже завезли на площадку проведения. В ближайшее время выставочные павильоны заменят гимнастическими помостами.

Лицами мероприятия станут олимпийские чемпионы, победители чемпионатов мира и Европы: Давид Белявский, Анастасия Татарева, Виктор Гречухин и Руслан Зубаиров.

Новый проект — это достойный ответ на реалии в современном спорте. Благодаря ему объединяются разные виды спорта, которые собирают не только лучших и сильнейших спортсменов, но и привлекают большое количество зрителей. И это основной синергетический эффект от спорта, когда мы идем по пути объединения в одном большом мероприятии. Спасибо руководству Свердловской области и региональным федерациям за поддержку проекта. Я надеюсь, что совместный высокий профессионализм позволит провести соревнования на высоком уровне, — сообщила директор департамента государственного регулирования в сфере спорта Минспорта РФ Людмила Сараева.

График турнира «Игр вызова легенд»:

  • Спортивная аэробика — с 26 по 28 марта, а также с 30 марта по 1 апреля;
  • Спортивная акробатика — открытие запланировано на 29 марта, соревнования с 30 по 31 марта;
  • Художественная гимнастика — с 30 марта по 1 апреля;
  • Спортивная гимнастика — с 31 марта по 1 апреля.

Заключением станет большой гала-концерт. Он состоится 1 апреля.

Игры станут одними из первых международных стартов для гимнастов в этом году.

#Анастасия Стрежнева#Леонид Рапопорт#Свердловская область#Екатеринбург#Спорт#Международные соревнования#Соревнования#Общество#Екатеринбург-Экспо#Гимнастика#Художественная гимнастика#Спортивная гимнастика#Нацпроект
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