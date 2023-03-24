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Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

39-летнего мужчину уже месяц разыскивают в Екатеринбурге

24 марта 2023, 03:55
Фото: 1MI
39-летний мужчина бесследно пропал в Екатеринбурге 1 марта 2023 года.

Рост пропавшего свердловчанина составляет 178 см, волосы светло-русые, глаза голубые, телосложение нормальное. Какая одежда на нем была во время исчезновения — неизвестно, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Поисками исчезнувшего екатеринбуржца занимаются сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Просьба всем, кто знает о том, где сейчас находится мужчина, позвонить по номерам, указанным в ориентировке.

Напомним, 16 марта пропал 36-летний свердловчанин из Каменска-Уральского.

36-летний мужчина пропал в Каменске-Уральском
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