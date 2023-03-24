39-летнего мужчину уже месяц разыскивают в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Рост пропавшего свердловчанина составляет 178 см, волосы светло-русые, глаза голубые, телосложение нормальное. Какая одежда на нем была во время исчезновения — неизвестно, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Поисками исчезнувшего екатеринбуржца занимаются сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Просьба всем, кто знает о том, где сейчас находится мужчина, позвонить по номерам, указанным в ориентировке.
Напомним, 16 марта пропал 36-летний свердловчанин из Каменска-Уральского.