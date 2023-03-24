Бежала на красный свет: в Нижнем Тагиле женщина попала под колеса иномарки

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
ДТП произошло в Нижнем Тагиле в 11:00 на Тагилстрое, недалеко от проходной НТМК. Двигаясь со стороны Балакинской в сторону Металлургов, автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился 39-летний мужчина, совершил наезд на тагильчанку 48 лет, когда она перебегала дорогу по зебре на красный.
Стаж водителя — 21 год. В момент происшествия он был трезв. Молодой человек рассказал автоинспекторам, что двигался по правой полосе, подъезжая к пешеходному переходу, услышал сигнал от машины, которая находилась в левой полосе.
Неожиданно из-за машины выбежала женщина, она пыталась перебежать дорогу, а светофор в этот момент показывал красный. Столкновения избежать не удалось. Женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в Демидовскую городскую больницу. Причины ДТП устанавливаются.