Бежала на красный свет: в Нижнем Тагиле женщина попала под колеса иномарки

ДТП произошло в Нижнем Тагиле в 11:00 на Тагилстрое, недалеко от проходной НТМК. Двигаясь со стороны Балакинской в сторону Металлургов, автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился 39-летний мужчина, совершил наезд на тагильчанку 48 лет, когда она перебегала дорогу по зебре на красный.