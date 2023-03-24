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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Бежала на красный свет: в Нижнем Тагиле женщина попала под колеса иномарки

24 марта 2023, 14:27
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Жительница Нижнего Тагила попала в больницу после ДТП на пешеходном переходе

24 марта у проходной НТМК на пешеходном переходе женщина попала под колеса автомобиля. С травмами она была доставлена в Демидовскую городскую больницу Нижнего Тагила. Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения, он был трезв. Женщина перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

ДТП произошло в Нижнем Тагиле в 11:00 на Тагилстрое, недалеко от проходной НТМК. Двигаясь со стороны Балакинской в сторону Металлургов, автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился 39-летний мужчина, совершил наезд на тагильчанку 48 лет, когда она перебегала дорогу по зебре на красный.

Стаж водителя — 21 год. В момент происшествия он был трезв. Молодой человек рассказал автоинспекторам, что двигался по правой полосе, подъезжая к пешеходному переходу, услышал сигнал от машины, которая находилась в левой полосе.

Неожиданно из-за машины выбежала женщина, она пыталась перебежать дорогу, а светофор в этот момент показывал красный. Столкновения избежать не удалось. Женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в Демидовскую городскую больницу. Причины ДТП устанавливаются.

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#Артем Карнаухов#ДТП#Авария#ГАИ#Пострадавшая#Нижний Тагил
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