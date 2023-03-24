TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Блогер Илья Варламов* признан иноагентом

24 марта 2023, 07:18
Фото: 1MI
Минюст России внес блогера Илью Варламова* в список иноагентов.

23 марта на официальном сайте Министерства юстиции РФ появилось информация о внесении популярного блогера-урбаниста в числе прочих в список иноагентов, то есть лиц, которые получают поддержку от иностранных государств либо находятся «под иностранным влиянием».

Илья Варламов* – известный видеоблогер, предприниматель, публикующий путевые заметки и репортажи из разных населенных пунктов России и других стран.

Одновременно с ним в реестр иноагентов попали общественный деятель Светлана Лада-Русь*, юрист Павел Чиков* и другие.

И.А. Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников, — говорится в заявлении Министерства юстиции РФ.

* — выполняет функции иноагента.

Блогера Сашу Митрошину уличили в неуплате налогов на сумму 120 миллионов рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* признан иноагентомПевица из Екатеринбурга Монеточка* признана иноагентом в РоссииРебенок известного блогера-сыроеда из Санкт-Петербурга умер от голода
#Наталья Лушина#Общество#Иноагент#Минюст#Блогер#Варламов
Подпишитесь
Товары в Нижнем Тагиле снижают объемы. Почему «худеют» продукты питания?
Вчера, 16:21
Ильина заявила об отсутствии на митинге против постройки карьера под Нижним Тагилом
Вчера, 15:51
Семья в Тагиле 10 лет платит за электроэнергию по завышенному тарифу
Вчера, 15:22
Горноуральская дума порекомендовала приостановить разработку карьера на Леневке
Вчера, 14:32
В Нижнем Тагиле на строительство понтонного моста потратят 120 млн рублей
Вчера, 13:39
УВЗ объявляет набор на обучение с выплатой стипендии в Нижнем Тагиле
22 марта 12:53