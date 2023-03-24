Блогер Илья Варламов* признан иноагентом

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:20
23 марта на официальном сайте Министерства юстиции РФ появилось информация о внесении популярного блогера-урбаниста в числе прочих в список иноагентов, то есть лиц, которые получают поддержку от иностранных государств либо находятся «под иностранным влиянием».
Илья Варламов* – известный видеоблогер, предприниматель, публикующий путевые заметки и репортажи из разных населенных пунктов России и других стран.
Одновременно с ним в реестр иноагентов попали общественный деятель Светлана Лада-Русь*, юрист Павел Чиков* и другие.
И.А. Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников, — говорится в заявлении Министерства юстиции РФ.
* — выполняет функции иноагента.