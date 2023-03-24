TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Диагностика меньше минуты: кабинет компьютерной томографии открыли в поликлинике ГБ№1

24 марта 2023, 10:38
Фото: TagilCity.ru
В поликлинике городской больницы №1 на Окунева, 30 в Нижнем Тагиле ввели в эксплуатацию новый компьютерный томограф. На современном оборудовании диагностика занимает меньше минуты.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» методы лучевой диагностики стали доступнее для жителей нашего города. Благодаря особенностям цифровых технологий можно исследовать любой участок тела с минимальным облучением. Процедура проводится в течение минуты.

Поликлинику ЦГБ №1 посещает около 800 пациентов в день. К ней прикреплено порядка 100 тысяч пациентов. Помимо этого, министерство здравоохранения Свердловской области маршрутизировало сюда пациентов из Верхней и Нижней Салды, поселка Свободный и Невьянска.

Томограф рассчитан на пациентов с массой тела до 205 кг. Как рассказал главный врач ГБ№1 Александр Павловских, аппарат оборудован автоматическим шприцом-инжектором и выполняет обследование с применением рентгенконтрастного вещества.

Аппарат очень нужен, востребован. Его функционал крайне широк. Все рутинные исследования на компьютерной томографии он осуществляет, плюс выполняет обследование с применением рентген-контрастного вещества. Это дополнительная методика обследования. Она позволит выявить онкологию на ранней стадии, тем самым поможет сохранить жизнь пациенту. Мы в полном объеме сможем закрыть ту потребность, которую нам делегировало министерство здравоохранения, пояснил главный врач ГБ №1 Александр Павловских.

Готовиться к установке томографа начали год назад, проводили капитальный ремонт и обучение специалистов. Дополнительно приняли 4 медицинских работника, которые обучились на рентген-лаборантов и врача.

Глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко прошел обследование на новом оборудовании и поделился своими впечатлениями от открытия кабинета томографии.

Здорово, что в Дзержинском районе появился такой объект. Он позволит своевременно обследоваться и выявлять болезни на ранней стадии. Раньше это было сделать сложнее, но теперь все в доступности. Это хорошо, — сказал Александр Ревенко. 

Еще несколько лет назад для подобного рода осмотров тагильчанам приходилось ездить в Екатеринбург. Теперь же все доступно в нашем городе. Глава города Владислав Пинаев оценил работу министерства здравоохранения Свердловской области и поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева за оказанное городу внимание.

Самое важное — позитивная динамика. Каждую неделю открываем новые кабинеты или устанавливаем новое оборудование в разных учреждениях здравоохранения нашего города. Это конечно важно. Вопросы остаются, нужно сделать еще очень-очень много. Но тем не менее, объемы сделанного минздравом и правительством Свердловской области за последние 5 лет передать очень сложно. Хочу сказать слова благодарности губернатору за внимание к Нижнему Тагилу, правительству и минздраву Свердловской области за то, что у нас на сегодняшний день есть возможность использовать новейшее современное оборудование для диагностики и лечения, подвел итоги мероприятия Владислав Пинаев.
Читайте также:
В Нижнем Тагиле появился новый рентгенодиагностический комплексЭндоскопическое оборудование за 14, 2 миллиона рублей закупили для ДГБ Нижнего Тагила
#Анастасия Стрежнева#Свердловская область#Нижний Тагил#Новости УрФО#Министерство здравоохранения#Здравоохранение#Администрация Нижнего Тагила#Владислав Пинаев#Александр Ревенко#ЦГБ №1#Томограф#Компьютерная томография#Мэр
Подпишитесь
Товары в Нижнем Тагиле снижают объемы. Почему «худеют» продукты питания?
Вчера, 16:21
Свердловский Минздрав не стал объяснять причин закрытия больницы под Нижним Тагилом
Сегодня, 07:58
Свердловским агрокомплексам запретили использовать непереработанные навоз и помет
Сегодня, 07:15
Ильина заявила об отсутствии на митинге против постройки карьера под Нижним Тагилом
Вчера, 15:51
В Нижнем Тагиле умер свидетель по делу скончавшегося в полицейском УАЗе мужчины
Сегодня, 08:26
Семья в Тагиле 10 лет платит за электроэнергию по завышенному тарифу
Вчера, 15:22