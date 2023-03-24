Диагностика меньше минуты: кабинет компьютерной томографии открыли в поликлинике ГБ№1

Еще несколько лет назад для подобного рода осмотров тагильчанам приходилось ездить в Екатеринбург. Теперь же все доступно в нашем городе. Глава города Владислав Пинаев оценил работу министерства здравоохранения Свердловской области и поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева за оказанное городу внимание.