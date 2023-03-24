Диагностика меньше минуты: кабинет компьютерной томографии открыли в поликлинике ГБ№1

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В рамках национального проекта «Здравоохранение» методы лучевой диагностики стали доступнее для жителей нашего города. Благодаря особенностям цифровых технологий можно исследовать любой участок тела с минимальным облучением. Процедура проводится в течение минуты.
Поликлинику ЦГБ №1 посещает около 800 пациентов в день. К ней прикреплено порядка 100 тысяч пациентов. Помимо этого, министерство здравоохранения Свердловской области маршрутизировало сюда пациентов из Верхней и Нижней Салды, поселка Свободный и Невьянска.
Томограф рассчитан на пациентов с массой тела до 205 кг. Как рассказал главный врач ГБ№1 Александр Павловских, аппарат оборудован автоматическим шприцом-инжектором и выполняет обследование с применением рентгенконтрастного вещества.
Аппарат очень нужен, востребован. Его функционал крайне широк. Все рутинные исследования на компьютерной томографии он осуществляет, плюс выполняет обследование с применением рентген-контрастного вещества. Это дополнительная методика обследования. Она позволит выявить онкологию на ранней стадии, тем самым поможет сохранить жизнь пациенту. Мы в полном объеме сможем закрыть ту потребность, которую нам делегировало министерство здравоохранения, — пояснил главный врач ГБ №1 Александр Павловских.
Готовиться к установке томографа начали год назад, проводили капитальный ремонт и обучение специалистов. Дополнительно приняли 4 медицинских работника, которые обучились на рентген-лаборантов и врача.
Глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко прошел обследование на новом оборудовании и поделился своими впечатлениями от открытия кабинета томографии.
Здорово, что в Дзержинском районе появился такой объект. Он позволит своевременно обследоваться и выявлять болезни на ранней стадии. Раньше это было сделать сложнее, но теперь все в доступности. Это хорошо, — сказал Александр Ревенко.
Еще несколько лет назад для подобного рода осмотров тагильчанам приходилось ездить в Екатеринбург. Теперь же все доступно в нашем городе. Глава города Владислав Пинаев оценил работу министерства здравоохранения Свердловской области и поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева за оказанное городу внимание.
Самое важное — позитивная динамика. Каждую неделю открываем новые кабинеты или устанавливаем новое оборудование в разных учреждениях здравоохранения нашего города. Это конечно важно. Вопросы остаются, нужно сделать еще очень-очень много. Но тем не менее, объемы сделанного минздравом и правительством Свердловской области за последние 5 лет передать очень сложно. Хочу сказать слова благодарности губернатору за внимание к Нижнему Тагилу, правительству и минздраву Свердловской области за то, что у нас на сегодняшний день есть возможность использовать новейшее современное оборудование для диагностики и лечения, — подвел итоги мероприятия Владислав Пинаев.