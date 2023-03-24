Две машины провалились под асфальт в Перми за утро

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
На фото видно, что сперва у грузовика под асфальт ушли передние колеса, однако провал расширился и транспортное средство полностью погрузилось в яму.
По словам очевидцев, водитель не пострадал.
Второй провал авто случился на перекрестке улиц Капитанская и Волгодонская. Правое переднее колесо провалилось у грузовика ЗиЛ.
Напомним, что в августе 2022 года на Уралмаше в Екатеринбурге мусоровоз провалился под асфальт. Это произошло возле дома №5 на улице Избирателей. Он выезжал от контейнерной площадки, как вдруг провалился.