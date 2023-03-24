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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Две машины провалились под асфальт в Перми за утро

24 марта 2023, 09:27
Фото: "ЧП ДТП Пермь"
В Перми на выезде с улицы Подлесной на Шоссе Космонавтов образовался провал. В дорожной яме оказалась «ГАЗель», рассказали свидетели события в социальных сетях.

На фото видно, что сперва у грузовика под асфальт ушли передние колеса, однако провал расширился и транспортное средство полностью погрузилось в яму.

Фото: "ЧП ДТП Пермь"

По словам очевидцев, водитель не пострадал.

Второй провал авто случился на перекрестке улиц Капитанская и Волгодонская. Правое переднее колесо провалилось у грузовика ЗиЛ.

Напомним, что в августе 2022 года на Уралмаше в Екатеринбурге мусоровоз провалился под асфальт. Это произошло возле дома №5 на улице Избирателей. Он выезжал от контейнерной площадки, как вдруг провалился.

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#Елена Озерова#Авария#Яма#Пермь#Дорожная яма#Грузовик#Асфальт#Происшествия#Новости УрФО
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