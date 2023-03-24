Крупный мусоросортировочный завод запустят этим летом в Краснотурьинске

По словам заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егора Свалова, это будет первый мусоросортировочный завод на севере региона. Располагается он в километре от действующего полигона Краснотурьинска, в северо-западном направлении от города. Заявленная проектная мощность — 129 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.