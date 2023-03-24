Крупный мусоросортировочный завод запустят этим летом в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
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Updated Сегодня, 10:39
Сейчас комплекс проходит лицензирование. РЭК должна будет утвердить тарифы на услуги.
По словам заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егора Свалова, это будет первый мусоросортировочный завод на севере региона. Располагается он в километре от действующего полигона Краснотурьинска, в северо-западном направлении от города. Заявленная проектная мощность — 129 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.
Предприятие сделает возможным отбор полезного сырья из отходов, которые образуются в Краснотурьинском, Волчанском, Карпинском, Североуральском, Ивдельском ГО и Пелыме.
На этапе сортировки будут выделять стекло, бумагу, картон, чёрные и цветные металлы, а также пластик. Более 10 полезных фракций используют вторично для производства новой продукции. Процедура сортировки полуавтоматическая. Ручной труд дополнится 11 конвейерными линиями, сепараторами, грохотами, прессами и другими средствами механизации. Все оборудование отлажено, настроено и полностью готова к использованию.
Строительные работы на объекте продолжатся: в конце года откроется участок компостирования отходов. Метод тоннельного компостирования органических отходов данный уральский комплекс будет использовать одним из первых в России.
Промышленное компостирование — наиболее современная технология обработки органических отходов. Она основана на их естественном разложении. Использование метода значительно снижает пожароопасность и образование метана в теле полигона, а также уменьшаем объем ТКО, поступающих на полигон. Для запуска системы компостирования отходы помещаются в герметичные железобетонные тоннели. Они оснащены автоматическими системами вентиляции и орошения.
Полученный в результате компостирования инертный материал будет использоваться для пересыпки слоев отходов на полигонах ТКО. Проектная производительность участка компостирования составит 50 тыс. тонн в год.
На севере Свердловской области это первый мусоросортировочный завод такой мощности. Его запуск позволит значительно сократить объем отходов, направляемых на полигоны. Также к концу 2023 года планируется завершить строительство более мощного комплекса в Нижнем Тагиле. Север региона полностью будет обеспечен сортировочными мощностями. 100% коммунальных отходов будут проходить через сортировку, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Напомним, на МСК в Краснотурьинске уже закупили спецтехнику с системой мультилифт.