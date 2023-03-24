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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Нижнем Тагиле

24 марта 2023, 14:33
Метеорологи обещают умеренные осадки в виде мокрого снега и небольшого дождя, а также гололедицу в Нижнем Тагиле. Осадки ожидаются 25 марта 2023 года.

Ветер в городе прогнозируется юго-западный 4-9 м/с с порывами до 15 м/с, сообщили синоптики ЕДДС Свердловской области.

Температура воздуха ночью составит 0... +5 градусов тепла, а днем повысится до +7... +12 градусов. Также днем метеорологи обещают облачную погоду с прояснениями.

Гололедица на городских дорогах ожидается ночью и утром.

Напомним, 23 марта 2023 года в Нижнем Тагиле за ночь из-за минусовых температур на дорогах появилась гололедица. Местные жители жаловались на то, что по скользким дорогам трудно ездить.

Улицы Нижнего Тагила превратились в каток
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Погода#Осадки#Гололед#Снег#Дождь#Природа#Новости УрФО
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