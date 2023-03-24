Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Ветер в городе прогнозируется юго-западный 4-9 м/с с порывами до 15 м/с, сообщили синоптики ЕДДС Свердловской области.
Температура воздуха ночью составит 0... +5 градусов тепла, а днем повысится до +7... +12 градусов. Также днем метеорологи обещают облачную погоду с прояснениями.
Гололедица на городских дорогах ожидается ночью и утром.
Напомним, 23 марта 2023 года в Нижнем Тагиле за ночь из-за минусовых температур на дорогах появилась гололедица. Местные жители жаловались на то, что по скользким дорогам трудно ездить.