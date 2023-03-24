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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Мужчина с иконой и в рясе избил ногами пенсионерку в Москве

24 марта 2023, 13:31
Фото: Telegram-канал Baza
В Москве мужчина с бородой и иконой, одетый в рясу священника, избил пенсионерку ногами. Это произошло около входа на станцию метро «Марксистская».

Произошедшее записали на видео случайные прохожие, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что расправиться мужчина решил с бабушкой, которая около метро продавала цветы. «Священник» собирал на этой территории милостыню и, как полагают прохожие, ему не понравилось, что продавщица приблизилась к метро и создала ему конкуренцию.

Не выпуская икону из рук, он ударил бабушку ногой, — говорится в сообщении.

От полученного удара цветы, которые бабушка держала в руках, разлетелись. Старушка стала кричать и звать на помочь. К ней подбежали прохожие. Известно, что писать заявление в полицию после произошедшего продавщица цветов не стала.

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