Мужчина с иконой и в рясе избил ногами пенсионерку в Москве

Произошедшее записали на видео случайные прохожие, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что расправиться мужчина решил с бабушкой, которая около метро продавала цветы. «Священник» собирал на этой территории милостыню и, как полагают прохожие, ему не понравилось, что продавщица приблизилась к метро и создала ему конкуренцию.