Мужчина с иконой и в рясе избил ногами пенсионерку в Москве

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Произошедшее записали на видео случайные прохожие, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что расправиться мужчина решил с бабушкой, которая около метро продавала цветы. «Священник» собирал на этой территории милостыню и, как полагают прохожие, ему не понравилось, что продавщица приблизилась к метро и создала ему конкуренцию.
Не выпуская икону из рук, он ударил бабушку ногой, — говорится в сообщении.
От полученного удара цветы, которые бабушка держала в руках, разлетелись. Старушка стала кричать и звать на помочь. К ней подбежали прохожие. Известно, что писать заявление в полицию после произошедшего продавщица цветов не стала.