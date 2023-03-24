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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

О тушении пожара на заводе в Арамиле рассказал глава свердловского МЧС

24 марта 2023, 11:14
Фото: МЧС по Свердловской области
О тушении пожара на заводе лакокрасочной продукции в Арамиле рассказал и. о. начальника МЧС по Свердловской области Валерий Казаков. Общая площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров.

В ходе ликвидации пожара одна из стен завода обвалилась на 100 квадратных метров. С огнем продолжают бороться 82 человека личного состава и 27 единиц техники.

По словам Казакова силы и средства задействуются по повышенному рангу пожара — третьему. На месте сформированы четыре участка, а также развернут оперативный штаб. Сам пожар уже локализован, сейчас работы продолжаются внутри здания.

Сложность тушения осложняется тем, что на складе много легковоспламеняющихся жидкостей и материалов. Также была угроза, что пламя распространится на склад готовой продукции, рассказал Казаков.

В общей сложности со склада были эвакуированы 110 человек. Никто из них не пострадал. Известно также, что сотрудники МЧС используют квадрокоптер для мониторинга ситуации с воздуха.

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#Ирина Кирилова#Пожар#Склад#Завод#Происшествия#Пожар на заводе в Арамиле#Свердловская область#Новости УрФО#Арамиль
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