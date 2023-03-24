О тушении пожара на заводе в Арамиле рассказал глава свердловского МЧС

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В ходе ликвидации пожара одна из стен завода обвалилась на 100 квадратных метров. С огнем продолжают бороться 82 человека личного состава и 27 единиц техники.
По словам Казакова силы и средства задействуются по повышенному рангу пожара — третьему. На месте сформированы четыре участка, а также развернут оперативный штаб. Сам пожар уже локализован, сейчас работы продолжаются внутри здания.
Сложность тушения осложняется тем, что на складе много легковоспламеняющихся жидкостей и материалов. Также была угроза, что пламя распространится на склад готовой продукции, рассказал Казаков.
В общей сложности со склада были эвакуированы 110 человек. Никто из них не пострадал. Известно также, что сотрудники МЧС используют квадрокоптер для мониторинга ситуации с воздуха.