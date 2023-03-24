Опасное молоко пытались провезти в Екатеринбург

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Обнаружилось молоко при досмотре ручной клади и багажа пассажиров, которые прилетели из Душанбе. Продукцию изъяли представители Управления Россельхознадзора по региону и сотрудники таможни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Всего у приезжих было две партии небезопасного молока – оно было приготовлено в домашних условиях. Изъятая продукция в последствии была уничтожена.
А пассажиров привлеки к ответственности по ст. 10.8 КоАП РФ (Нарушение санитарных правил перевозки).