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Опасное молоко пытались провезти в Екатеринбург

24 марта 2023, 14:14
Фото: 1MI
В Екатеринбург пытались провезти опасное молоко – без маркировки и заводской упаковки. Попытка ввоза незаконной продукции была зафиксирована 23 марта в аэропорту Кольцово.

Обнаружилось молоко при досмотре ручной клади и багажа пассажиров, которые прилетели из Душанбе. Продукцию изъяли представители Управления Россельхознадзора по региону и сотрудники таможни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего у приезжих было две партии небезопасного молока – оно было приготовлено в домашних условиях. Изъятая продукция в последствии была уничтожена.

А пассажиров привлеки к ответственности по ст. 10.8 КоАП РФ (Нарушение санитарных правил перевозки).

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Продукты#Молоко#Аэропорт#Происшествия#Новости УрФО
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