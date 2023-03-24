По проспекту Дзержинского в Тагиле закроют движение на неделю

Движение будет перекрыто в период с 6 по 13 апреля 2023 года. Это коснется нечетной стороны проспекта на участке от дороги по проспекту Ленинградский до улицы Энтузиастов. Это следует из постановления городской администрации, подписанного мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.