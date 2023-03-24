TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

По проспекту Дзержинского в Тагиле закроют движение на неделю

24 марта 2023, 10:29
Фото: 1MI
Для автомобилей закроют движение по проспекту Дзержинского в Нижнем Тагиле. Цель – создание безопасных условий на время проведения работ по ремонту сетей теплоснабжения.

Движение будет перекрыто в период с 6 по 13 апреля 2023 года. Это коснется нечетной стороны проспекта на участке от дороги по проспекту Ленинградский до улицы Энтузиастов. Это следует из постановления городской администрации, подписанного мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.

В связи с перекрытием дорожного полотна «Горэнерго-НТ» поручено в срок до 6 апреля установить на месте соответствующие дорожные знаки. Копия схемы организации дорожного движения будет отправлена в соответствующий Отдел ГИБДД.

49 нарушений выявлено по итогам проверки зимнего содержания дорог на Вагонке в Тагиле
Узнать подробнее
#Перекрытие дороги#Проспект#Автомобильное движение#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Елена Озерова
Подпишитесь
Товары в Нижнем Тагиле снижают объемы. Почему «худеют» продукты питания?
Вчера, 16:21
Свердловский Минздрав не стал объяснять причин закрытия больницы под Нижним Тагилом
Сегодня, 07:58
Свердловским агрокомплексам запретили использовать непереработанные навоз и помет
Сегодня, 07:15
Ильина заявила об отсутствии на митинге против постройки карьера под Нижним Тагилом
Вчера, 15:51
В Нижнем Тагиле умер свидетель по делу скончавшегося в полицейском УАЗе мужчины
Сегодня, 08:26
Семья в Тагиле 10 лет платит за электроэнергию по завышенному тарифу
Вчера, 15:22