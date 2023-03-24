По проспекту Дзержинского в Тагиле закроют движение на неделю

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Движение будет перекрыто в период с 6 по 13 апреля 2023 года. Это коснется нечетной стороны проспекта на участке от дороги по проспекту Ленинградский до улицы Энтузиастов. Это следует из постановления городской администрации, подписанного мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.
В связи с перекрытием дорожного полотна «Горэнерго-НТ» поручено в срок до 6 апреля установить на месте соответствующие дорожные знаки. Копия схемы организации дорожного движения будет отправлена в соответствующий Отдел ГИБДД.