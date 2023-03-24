Подросток в соцсети осквернил символ воинской славы в Серове

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Подросток на мемориальном комплексе «Вечный огонь» сжигал венки и искусственные цветы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
С целью установления подлинности появившейся информации городская прокуратура Серова организовала проверку. В настоящий момент устанавливается личность подростка.
Также будет дана оценка действиям законных представителей ребенка и органов системы профилактики на предмет предпринятых мер по профилактике и правонарушениям несовершеннолетних граждан.
В случае, если информация об осквернении окажется достоверной, работниками прокуратуры будут приняты соответствующие меры реагирования.
Напомним, в феврале 2023 года в Краснотурьинске несколько подростков жгли полиэтиленовые пакеты возле Вечного огня. После сделанного прохожей им замечания школьники прекратили свои действия. Камеры видеонаблюдения их зафиксировали и детей принялись искать. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.