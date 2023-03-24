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Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Подросток в соцсети осквернил символ воинской славы в Серове

24 марта 2023, 16:33
Фото: 1MI
В социальной сети появилась публикация, где неизвестный подросток осквернял символ воинской славы в Серове. Публикация сделана 22 марта 2023 года.

Подросток на мемориальном комплексе «Вечный огонь» сжигал венки и искусственные цветы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С целью установления подлинности появившейся информации городская прокуратура Серова организовала проверку. В настоящий момент устанавливается личность подростка.

Также будет дана оценка действиям законных представителей ребенка и органов системы профилактики на предмет предпринятых мер по профилактике и правонарушениям несовершеннолетних граждан.

В случае, если информация об осквернении окажется достоверной, работниками прокуратуры будут приняты соответствующие меры реагирования.

Напомним, в феврале 2023 года в Краснотурьинске несколько подростков жгли полиэтиленовые пакеты возле Вечного огня. После сделанного прохожей им замечания школьники прекратили свои действия. Камеры видеонаблюдения их зафиксировали и детей принялись искать. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об осквернении мемориала в Краснотурьинске
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