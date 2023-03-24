Подросток в соцсети осквернил символ воинской славы в Серове

Напомним, в феврале 2023 года в Краснотурьинске несколько подростков жгли полиэтиленовые пакеты возле Вечного огня. После сделанного прохожей им замечания школьники прекратили свои действия. Камеры видеонаблюдения их зафиксировали и детей принялись искать. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.