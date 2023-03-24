После суицида 17-летнего студента в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Юноше было 17 лет. На связь он перестал выходить 20 февраля, а через два дня его тело нашли в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Предварительно тогда было установлено, что это суицид, пишет «КП-Екатеринбург».
По данным издания, следователи узнали, кто входил в близкий круг общения студента, также они изучили его смартфон. В ведомстве отметили, что уголовное дело не означает то, что юношу могли убить. Просто все обстоятельства ЧП пока не восстановлены в полной мере.
Известно, что жил студент в Березовском, но учился в одном из колледжей уральской столицы.