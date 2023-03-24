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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

После суицида 17-летнего студента в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

24 марта 2023, 10:44
Фото: 1MI
Уголовное дело возбудил СУ СК РФ по Свердловской области после того, как 17-летний молодой человек из Березовского свел счеты с жизнью в Екатеринбурге.

Юноше было 17 лет. На связь он перестал выходить 20 февраля, а через два дня его тело нашли в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Предварительно тогда было установлено, что это суицид, пишет «КП-Екатеринбург».

По данным издания, следователи узнали, кто входил в близкий круг общения студента, также они изучили его смартфон. В ведомстве отметили, что уголовное дело не означает то, что юношу могли убить. Просто все обстоятельства ЧП пока не восстановлены в полной мере.

Известно, что жил студент в Березовском, но учился в одном из колледжей уральской столицы.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Суицид#Юноша#Студент#Уголовное дело#Происшествия#Новости УрФО
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