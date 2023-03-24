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Updated Сегодня, 10:07

Президент России Владимир Путин постановил учредить медаль «За храбрость»

24 марта 2023, 10:05
Проявившие храбрость и мужество граждане РФ будут награждаться новой государственной наградой - медалью «За храбрость».

Медалью могут быть награждены не только граждане Российской Федерации, но и лица без гражданства, а также граждане других государств. Она имеет две степени, из которых высшей является первая степень, согласно Указу Президента РФ от 23 марта 2023 года № 185.

Медалью «За храбрость» награждаются граждане РФ за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов РФ, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, — говорится в положении о награде.
Фото: Медаль «За храбрость» I степени / Указ Президента РФ от 23 марта 2023 года №185.

Кавалерами новой медали могут стать иностранные граждане и лица без гражданства. Она имеет две степени, высшей из которых является первая. Награждать ею могут и посмертно.

Для особых случаев и повседневного ношения предусматривает миниатюрная копия медали «За храбрость», которая должна располагаться после миниатюрной копии медали «За отвагу».

При ношении на форменной одежде ленты медали «За храбрость» на планке она располагается после ленты медали «За отвагу».

Фото: Медаль «За храбрость» II степени / Указ Президента РФ от 23 марта 2023 года №185.

Указ об учреждении новой медали подписан Владимиром Путиным в четверг, 23 марта.

Как сообщалось, указом Президента звание Героя России было посмертно присвоено 31-летнему офицеру из Екатеринбурга Ивану Марину, которой ценой своей жизни вывел из-под огня противника свой дивизион и продолжал руководить боем, получив тяжелое ранение.

31-летнего офицера из Екатеринбурга посмертно наградили Звездой Героя России
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#Наталья Лушина#Владимир Путин#Общество#СВО#Свердловская область
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