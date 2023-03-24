РЭО поддержит бесплатную установку фандоматов в десятках вузов

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
По сообщению издания newsnn, фандомат представляет собой устройство для сбора алюминиевых банок и пластиковых бутылок, которые впоследствии отправляются на переработку. Оборудование используется для организации раздельного сбора мусора и снижает нагрузку на мусорные полигоны, что способствует улучшению экологии.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что акции по организации сети фандоматов в российских вузах обеспечат повышение уровня экологической культуры обучающихся, преподавателей и многих граждан России в целом. Планируется, что фандоматы будут установлены на территории десятков вузов в разных регионах страны - их число не ограничено.
«Также при поддержке волонтеров „Делай!“ проведем более 100 экопросветительских мероприятий на тему обращения с ТКО», - рассказал Буцаев.
Студенты вузов смогут получать за участие в акции поощрение. Так, за каждую банку или бутылку в приложении Ecoplatform для мобильных устройств будут начисляться баллы, которые можно будет потом обменять на скидки и промокоды партнеров программы.
Фандоматы для установки на территории высших учебных заведений предоставит на безвозмездной основе компания Ecoplatform - крупнейший отечественный производитель и оператор оборудования по сбору вторсырья. Глава компании Ecoplatform Иван Гусаков отметил, что предприятие наладило собственное производство оборудования за четыре года и за это время смогло закрепиться во многих российских регионах, а также завоевать репутацию экокомпании будущего.
Ожидается, что каждое высшее учебное заведение будет накапливать от пяти до двадцати мешков с вторичным сырьем через фандоматы. После накопленное вторсырье будут направлять на переработку. Данные о заполнении устройств будут появляться в автоматическом режиме.
Для участия в акции студентам необходимо заручиться поддержкой администрации учебного заведения и подать заявку на почту [email protected]. Прием заявок начался шестнадцатого марта.