РЭО поддержит бесплатную установку фандоматов в десятках вузов

Фандоматы для установки на территории высших учебных заведений предоставит на безвозмездной основе компания Ecoplatform - крупнейший отечественный производитель и оператор оборудования по сбору вторсырья. Глава компании Ecoplatform Иван Гусаков отметил, что предприятие наладило собственное производство оборудования за четыре года и за это время смогло закрепиться во многих российских регионах, а также завоевать репутацию экокомпании будущего.