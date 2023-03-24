TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

РЭО поддержит бесплатную установку фандоматов в десятках вузов

24 марта 2023, 13:18
Фото: 1MI
ППК “Российский экологический оператор” вместе с партнерами на безвозмездной основе установит фандоматы для сбора вторичного сырья на территории десятков вузов России. Так, экологически активные студенты смогут заявить о своих инициативах и получить для учебного заведения фандоматы.

По сообщению издания newsnn, фандомат представляет собой устройство для сбора алюминиевых банок и пластиковых бутылок, которые впоследствии отправляются на переработку. Оборудование используется для организации раздельного сбора мусора и снижает нагрузку на мусорные полигоны, что способствует улучшению экологии.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что акции по организации сети фандоматов в российских вузах обеспечат повышение уровня экологической культуры обучающихся, преподавателей и многих граждан России в целом. Планируется, что фандоматы будут установлены на территории десятков вузов в разных регионах страны - их число не ограничено.

«Также при поддержке волонтеров „Делай!“ проведем более 100 экопросветительских мероприятий на тему обращения с ТКО», - рассказал Буцаев.

Студенты вузов смогут получать за участие в акции поощрение. Так, за каждую банку или бутылку в приложении Ecoplatform для мобильных устройств будут начисляться баллы, которые можно будет потом обменять на скидки и промокоды партнеров программы.

Фандоматы для установки на территории высших учебных заведений предоставит на безвозмездной основе компания Ecoplatform - крупнейший отечественный производитель и оператор оборудования по сбору вторсырья. Глава компании Ecoplatform Иван Гусаков отметил, что предприятие наладило собственное производство оборудования за четыре года и за это время смогло закрепиться во многих российских регионах, а также завоевать репутацию экокомпании будущего.

Ожидается, что каждое высшее учебное заведение будет накапливать от пяти до двадцати мешков с вторичным сырьем через фандоматы. После накопленное вторсырье будут направлять на переработку. Данные о заполнении устройств будут появляться в автоматическом режиме.

Для участия в акции студентам необходимо заручиться поддержкой администрации учебного заведения и подать заявку на почту [email protected]. Прием заявок начался шестнадцатого марта.

Подпишитесь
Товары в Нижнем Тагиле снижают объемы. Почему «худеют» продукты питания?
Вчера, 16:21
Свердловский Минздрав не стал объяснять причин закрытия больницы под Нижним Тагилом
Сегодня, 07:58
Свердловским агрокомплексам запретили использовать непереработанные навоз и помет
Сегодня, 07:15
Ильина заявила об отсутствии на митинге против постройки карьера под Нижним Тагилом
Вчера, 15:51
В Нижнем Тагиле умер свидетель по делу скончавшегося в полицейском УАЗе мужчины
Сегодня, 08:26
Семья в Тагиле 10 лет платит за электроэнергию по завышенному тарифу
Вчера, 15:22