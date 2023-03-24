Российские экологи выразили поддержку акции "Помочь планете"

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Под официальным заявлением, адресованным властям, стоят подписи председателя Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елены Шаройкиной, председателя Всероссийского общества охраны природы (ВООП), посла доброй воли ООН, первого заместителя председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ Вячеслава Фетисова, исполнительного директора Российского экологического движения Элмурода Расулмухамедова, сопредседателя, статс-секретаря Экологической палаты России Вадима Петрова, председателя правления, исполнительного директора ООО «Зеленый патруль», председателя партии «Зелёные», руководителя проектного офиса АНО «Чистая Арктика» Андрея Нагибина. Об этом информирует gazeta.ru.
«Наше общество, российские экологические организации, да и Россия в целом, никогда не оставались в стороне от мировых экологических и климатических проблем: в этой сфере у нас общие интересы, и мы всегда открыты для тех, кто готов следовать вместе с нами», — сообщается в заявлении.
Далее авторы обращения отмечают, что участие России в международной акции является важной возможностью напомнить о приверженности руководства страны экологической тематике в целом. По их мнению, организация акции по экономии электричества носит символический характер. Эта акция становится эффективным способом продемонстрировать желание поддержать планету и беречь природные ресурсы, привычку к раздельному сбору мусора, рациональное отношение к водным ресурсам, готовность отказаться от передвижения на автомобилях и от токсичной бытовой химии, осознание важности регулярных посадок деревьев и переработки пластика. Все это, как и многое другое, – наилучшее подтверждение ответственного отношения социума к вопросам охраны природы, которые остаются для россиян национальным приоритетом.
Активисты также обратились к гражданам, государственным и частным организациям, федеральным и региональным органам власти с предложением поддержать альтернативную акцию, в рамках которой 25 марта, в 20 часов 30 минут, следует отключить подсветку крупных городских объектов, чтобы на час снизить потребление электроэнергии.
Отключение подсветки таких широко известных столичных зданий, как Московский Кремль, Дом Правительства, прочие государственные объекты, заметно повысит значимость инициативы для российского и международного сообщества, поскольку покажет, что Россия не изолирована от мира, подвели итог авторы документа.