Российские экологи выразили поддержку акции "Помочь планете"

Далее авторы обращения отмечают, что участие России в международной акции является важной возможностью напомнить о приверженности руководства страны экологической тематике в целом. По их мнению, организация акции по экономии электричества носит символический характер. Эта акция становится эффективным способом продемонстрировать желание поддержать планету и беречь природные ресурсы, привычку к раздельному сбору мусора, рациональное отношение к водным ресурсам, готовность отказаться от передвижения на автомобилях и от токсичной бытовой химии, осознание важности регулярных посадок деревьев и переработки пластика. Все это, как и многое другое, – наилучшее подтверждение ответственного отношения социума к вопросам охраны природы, которые остаются для россиян национальным приоритетом.