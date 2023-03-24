Суд Нижнего Тагила по делу с изъятием 7-летней девочки у отца заслушает эксперта

Как сообщалось ранее, изымать девочку из дома отца для передачи матери пришли приставы в касках и бронежилетах. По словам Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, они действовали по закону. А в том, что ребенок был напуган этой ситуацией, виноваты родители, которые не смогли прийти к мирному решению о месте проживания ребенка.