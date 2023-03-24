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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Суд Нижнего Тагила по делу с изъятием 7-летней девочки у отца заслушает эксперта

24 марта 2023, 06:31
Фото: 1MI
Заседания по делу супругов Кохичко и их семилетней дочери в суде Нижнего Тагила длятся уже около года.

Состоялось очередное судебное заседание по делу супругов Кохичко, которые не смогли мирно договориться о том, с кем из них будет проживать их малолетняя дочь. На допрос будет вызван эксперт, который даст психологическое заключение об обстановке в семье Кохичко.

Отец девочки утверждает, что супруга, которая на данный момент проживает в Челябинске, не позволяет ему видеться с дочерью. Отец с двумя сыновьями живет в Черноисточинске, сообщает телекомпания «4 канал».

Как сообщалось ранее, изымать девочку из дома отца для передачи матери пришли приставы в касках и бронежилетах. По словам Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, они действовали по закону. А в том, что ребенок был напуган этой ситуацией, виноваты родители, которые не смогли прийти к мирному решению о месте проживания ребенка.

Отец намерен доказать, что действия приставов являются неправомерными.

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#Наталья Лушина#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#Суд#Общество#Судебный процесс#Приставы
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