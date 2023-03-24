Свердловская ФСИН отрицает нарушения в работе заключенных

Кроме того, служба исполнения наказания прокомментировала рассказ героя прошлой публикации TagilCity.ru Марата Ш., который отбывал наказание в ИК-53 в Верхотурье с 2020 по 2022 годы. По его словам, на трудовых местах в исправительной колонии не выдают СИЗ, не оплачивают ночные смены, а официальная должность отличается от фактической. Во ФСИН же заявляют, что эти факты не соответствуют действительности.