Свердловская ФСИН отрицает нарушения в работе заключенных

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В пресс-службе ГУФСИН пояснили, что в исправительных учреждениях соблюдаются все условия труда: норма рабочего дня, оплата ночных смен и переработок, обеспечение средствами индивидуальной защиты и т. д. А зарплата заключенных зависит от выработки или количество отработанных часов. Это значит, что зэк, отработавший норму полностью, должен получить не ниже установленного минимального размера оплаты труда. В 2023 году — это 15 279 рублей.
Скрыть какие-либо происшествия или нарушение норм невозможно. В случае выявления нарушений администрацией учреждений принимаются незамедлительные меры к устранению, — заявили во ГУФСИН Свердловской области.
Кроме того, служба исполнения наказания прокомментировала рассказ героя прошлой публикации TagilCity.ru Марата Ш., который отбывал наказание в ИК-53 в Верхотурье с 2020 по 2022 годы. По его словам, на трудовых местах в исправительной колонии не выдают СИЗ, не оплачивают ночные смены, а официальная должность отличается от фактической. Во ФСИН же заявляют, что эти факты не соответствуют действительности.
О зарплате
Марат: «На ИРП (сборка комплектов сухпайков) работа не пыльная, проработал там какое-то время неофициально, ждал, когда трудоустроят, не дождался ушел. Там зп от заказа зависит. Можно было получить от 6 до 12 тысяч рублей. На котельной примерно 8 тысяч. На швейке кто-то получает 3-5 тысяч, но мало. Остальные от 300-500 рублей в месяц».
ФСИН: «Среднемесячная зарплата на производственных объектах составляет 5 011 рублей, на хозяйственных объектах составляет минимальную оплату труда».
О средствах индивидуальной защиты и ночных сменах
Марат: «Я на котельной работал. Не было ни спецпитания, ни перчаток, ни спецодежды, ни других СИЗов. Оформлен был не как оператор котельных установок, а как слесарь. Ночные не выплачиваются».
ФСИН: «Осужденные обеспечиваются специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты согласно приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н, приказа Минтруда от 09.12.2014 № 997н и Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, в соответствии ст. 221 ТК РФ. […] Ночные смены оплачиваются согласно ТК РФ».
«Был трудоустроен на должность слесаря-монтажника 2 квалификационного разряда котельной промышленной зоны». (О специальности Марата Ш. в ИК-53 — прим. редакции).
Марат: «Если бы посмотреть ведомости выдачи СИЗ. Наверное, заключенный должен получать их под роспись. Если это так, то я не в одном подобном документе подпись не ставил».
Об условиях на рабочих местах
Марат: «На швейке заказов всегда много, очень тусклое освещение, долбит музон в колонках пацаны шьют от арестантской робы (костюма) до горнолыжек».
ФСИН: «Производственные и хозяйственные объекты оснащены освещением и другими коммунально-бытовыми условиями согласно санитарным нормам. На швейном участке и других производственных объектах отсутствуют музыкальные проигрыватели и колонки».
Марат: «По поводу музыки, там все по шмону забрали, выкинули. Зэки снова покупают, проводят их как гуманитарку официально, потом какой-нибудь шмон, где с ФСИН области приезжают, и все выкидывают».
В службе исполнения наказания также отмечают, что жалоб со стороны заключенных за последние три года не поступало:
С 2020 года по настоящее время жалоб на плохие санитарно-бытовые условия труда и актуальную выплату заработной платы со стороны Марата Ш. и других осужденных содержащихся в учреждении не поступало, проверок со стороны сотрудников прокуратуры не производилось.
Причиной такого молчания и нежелания жаловаться на условия труда в колониях как эксперты, так и сами бывшие заключенные, называют опасения получить взыскания от руководства колонии.
Пенитенциарная система в России очень закрыта, и по сути в каждой колонии существуют свои правила. Но тех, кто жалуются, не любят нигде. Большинство заключенных стремятся к УДО, поэтому предпочитают молчать о нарушениях трудового права, если они возникают. А если начинают жаловаться в вышестоящие инстанции, есть высокий риск получить взыскания вплоть до ШИЗО, и тогда путь к условно-досрочному будет закрыт, — поделился мнением с TagilCity.ru юрист Владимир Малышев.