Свердловский Минздрав не стал объяснять причин закрытия больницы под Нижним Тагилом

Возможно, что именно под этот «каток» оптимизации, которая продолжается и при нынешнем министре Андрее Карлове, попал круглосуточный стационар в Уральце. И не он единственный. Такой же стационар закрылся в поселке Малышево, где проживают более 10 тысяч человек, в основном пенсионеры. Теперь пожилым людям приходиться ездить в больницу Асбеста, которая, по их словам, не справляется с потоком пациентов.