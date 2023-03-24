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Свердловский Минздрав не стал объяснять причин закрытия больницы под Нижним Тагилом

24 марта 2023, 07:58
Фото: 1MI
В Минздраве Свердловской области не смогли рассказать, почему закрылся круглосуточный стационар на 27 коек в поселке Уралец под Нижним Тагилом.

В конце прошлого года стационар терапевтического отделения в поселке Уралец перестал принимать пациентов. Местные жители остались без собственной больницы, и теперь им приходится ездить на лечение в Нижний Тагил. Медперсонал стационара перевели в Демидовскую больницу. Другим сотрудникам — санитаркам и кухонным работникам — пришлось уволиться.

Ранее редакция TagilCity.ru пыталась узнать причину закрытия у главного врача Демидовской больницы Сергея Овсянникова. Однако он в официальном ответе данный вопрос проигнорировал. Тогда редакционный запрос был направлен в Министерство здравоохранения Свердловской области на имя министра Андрея Карлова, но и там предпочли на этот вопрос не отвечать.

Терапевтическое отделение круглосуточного стационара обособленного
подразделения в поселке Уралец ГАУЗ СО «Демидовская городская больница» не функционирует с 30.12.2022 г., количество пролеченных за 2022 год — 147 пациентов. Bce сотрудники подразделения трудоустроены в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, — сообщила заместитель министра Екатерина Ютяева.

Также в ответе Минздрава сказано, что медицинские услуги в Уральце оказывают поликлиника и дневной стационар, а скорая помощь, в случае экстренной ситуации, доезжает из Нижнего Тагила до поселка за пять минут.

Единственный стационар на 27 коек закрылся в поселке Уралец под Нижним Тагилом
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Среди местных жителей и соседних населенных пунктов круглосуточный стационар на 27 коек в Уральце пользовался популярностью. Пациенты положительно отзывались как о качестве медицинских услуг, так и о самих врачах.

В Уральце очень хорошее отделение было, моя мама там лежала, мы с Тагила. Мама довольна лечением и отношением медработников. Сколько раз вызывали скорую помощь, возили в стационар, не ложили. Мол нет показаний, а мама загибалась от панкреатита, а в Уралец положили и пролечили, — рассказала Мария Новикова в группе ВК TagilCity.ru.

Поэтому его закрытие вызвало недоумение и недовольство.

Закрыть такую больницу, на весь почти пригород. Это ужас, я сама лежала в стационаре там несколько раз, так как в городе не попадешь даже на дневной стационар, чтобы прокапаться. Обслуживание со стороны медперсонала и других работников было отличное. Очень жаль, что закрыли стационар, — поделилась мнением другая подписчица группы Людмила Сафонова.

Повальная оптимизация здравоохранения началась в Свердловской области еще в 2010 году при тогдашнем главе Минздрава Аркадии Белявском. Расходы бюджета на медицину сокращались путем закрытия малых медучреждений и фельдшерско-акушерских пунктов. За 20 лет количество больниц, по данным Свердловскстата, в регионе уменьшилось с 228 до 136 (с 2000 по 2021 годы). 

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Возможно, что именно под этот «каток» оптимизации, которая продолжается и при нынешнем министре Андрее Карлове, попал круглосуточный стационар в Уральце. И не он единственный. Такой же стационар закрылся в поселке Малышево, где проживают более 10 тысяч человек, в основном пенсионеры. Теперь пожилым людям приходиться ездить в больницу Асбеста, которая, по их словам, не справляется с потоком пациентов.

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В 2021 году Минздрав России провел проверку системы здравоохранения в Свердловской области. Оказалось, что в регионе выросла смертность. Проверяющие связали это со снижением медицинской помощи в регионе — как диспансерного наблюдения, так и экстренных вмешательств врачей. Также были найдены и другие нарушения: отсутствие контроля над организацией оказания медицинской помощи жителям, недостаточное обследование пациентов, завышенные данные по количеству свободных коек для больных коронавирусом, отсутствие наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, выполнение сотрудниками «скорой» чужих обязанностей, низкая автоматизация рабочих процессов.

#Анна Григорьева#Минздрав#Уралец#Больница#Здоровье#Эксклюзив#Нижний Тагил#Андрей Карлов#Сергей Овсянников
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