Свердловский Минздрав не стал объяснять причин закрытия больницы под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В конце прошлого года стационар терапевтического отделения в поселке Уралец перестал принимать пациентов. Местные жители остались без собственной больницы, и теперь им приходится ездить на лечение в Нижний Тагил. Медперсонал стационара перевели в Демидовскую больницу. Другим сотрудникам — санитаркам и кухонным работникам — пришлось уволиться.
Ранее редакция TagilCity.ru пыталась узнать причину закрытия у главного врача Демидовской больницы Сергея Овсянникова. Однако он в официальном ответе данный вопрос проигнорировал. Тогда редакционный запрос был направлен в Министерство здравоохранения Свердловской области на имя министра Андрея Карлова, но и там предпочли на этот вопрос не отвечать.
Терапевтическое отделение круглосуточного стационара обособленного
подразделения в поселке Уралец ГАУЗ СО «Демидовская городская больница» не функционирует с 30.12.2022 г., количество пролеченных за 2022 год — 147 пациентов. Bce сотрудники подразделения трудоустроены в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, — сообщила заместитель министра Екатерина Ютяева.
Также в ответе Минздрава сказано, что медицинские услуги в Уральце оказывают поликлиника и дневной стационар, а скорая помощь, в случае экстренной ситуации, доезжает из Нижнего Тагила до поселка за пять минут.
Среди местных жителей и соседних населенных пунктов круглосуточный стационар на 27 коек в Уральце пользовался популярностью. Пациенты положительно отзывались как о качестве медицинских услуг, так и о самих врачах.
В Уральце очень хорошее отделение было, моя мама там лежала, мы с Тагила. Мама довольна лечением и отношением медработников. Сколько раз вызывали скорую помощь, возили в стационар, не ложили. Мол нет показаний, а мама загибалась от панкреатита, а в Уралец положили и пролечили, — рассказала Мария Новикова в группе ВК TagilCity.ru.
Поэтому его закрытие вызвало недоумение и недовольство.
Закрыть такую больницу, на весь почти пригород. Это ужас, я сама лежала в стационаре там несколько раз, так как в городе не попадешь даже на дневной стационар, чтобы прокапаться. Обслуживание со стороны медперсонала и других работников было отличное. Очень жаль, что закрыли стационар, — поделилась мнением другая подписчица группы Людмила Сафонова.
Повальная оптимизация здравоохранения началась в Свердловской области еще в 2010 году при тогдашнем главе Минздрава Аркадии Белявском. Расходы бюджета на медицину сокращались путем закрытия малых медучреждений и фельдшерско-акушерских пунктов. За 20 лет количество больниц, по данным Свердловскстата, в регионе уменьшилось с 228 до 136 (с 2000 по 2021 годы).
Возможно, что именно под этот «каток» оптимизации, которая продолжается и при нынешнем министре Андрее Карлове, попал круглосуточный стационар в Уральце. И не он единственный. Такой же стационар закрылся в поселке Малышево, где проживают более 10 тысяч человек, в основном пенсионеры. Теперь пожилым людям приходиться ездить в больницу Асбеста, которая, по их словам, не справляется с потоком пациентов.
В 2021 году Минздрав России провел проверку системы здравоохранения в Свердловской области. Оказалось, что в регионе выросла смертность. Проверяющие связали это со снижением медицинской помощи в регионе — как диспансерного наблюдения, так и экстренных вмешательств врачей. Также были найдены и другие нарушения: отсутствие контроля над организацией оказания медицинской помощи жителям, недостаточное обследование пациентов, завышенные данные по количеству свободных коек для больных коронавирусом, отсутствие наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, выполнение сотрудниками «скорой» чужих обязанностей, низкая автоматизация рабочих процессов.