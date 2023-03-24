Тагильчанин остался с двумя детьми после смерти жены в ГБ №1

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Житель Нижнего Тагила Александр Ч. обратился в редакцию TagilCity.ru после публикаций о смерти Светланы Бурухиной, дело о смерти которой в настоящее время расследуется. Он рассказал нам, что оказался в похожей с Андреем Бурухиным ситуации. По его мнению, вина в смерти пациентки — его супруги — отчасти лежит на врачах.
Хочу, чтобы услышали! Увидел новость, сюжет у вас про вдовца с детьми, которые по вине врачей потеряли мать. Так вот у меня также ситуация, только врачи других больниц в Дзержинском районе, на мой взгляд, не оказали должного внимания, хотя им обо всем сообщали. Я потерял жену 5 мая 2022 года и остался с двумя дочками, младшая инвалид, — написал в редакцию тагильчанин.
Александр работает вахтовым методом — 30/30. После смерти супруги Марины, которая в основном занималась детьми, особенно младшей, помогать стала теща. Пока Александр работает в другом городе, именно мама его покойной супруги заботится о внучках — одной 15 лет, другой вот-вот исполнится 10.
В семилетнем возрасте Марине поставили диагноз «инсулинозависимый диабет». С тех пор ее сопровождали постоянные инъекции инсулина и мониторинг уровня глюкозы крови. Повышенный сахар дал осложнения, характерные для диабета, рассказывает супруг Марины.
За последние полгода у нее начались проблемы со зрением, с сердцем, и так далее. Она позаписывалась к специалистам, везде ходили. В микрохирургии глаза сказали, что операция стоит от 100 тысяч, квот нет. Непонятная ситуация, — вспоминает Александр.
Примерно за месяц до смерти у Марины появились и другие симптомы декомпенсации: утром от низкого сахара она долго не могла очнуться, супруг иногда приводил ее в сознание. Однажды даже понадобилась скорая, после приезда которой Марину госпитализировали. Но, как понял супруг, лечили от ее ковида, а затем и вовсе выписали.
После выписки у Марины обострились язвы на ногах, которые были также вызваны диабетом, вспоминает вдовец.
У нее начались язвы на ногах, она ходила в поликлинику. Там мазали, бинтовали. За неделю до смерти ее положили в больницу с язвами.
Александр вспоминает, что в отделение не пускали, трубку не брали, и о состоянии здоровья он узнавал у самой Марины. По словам мужа, он хотел отдельно предупредить врача о том, что у его жены диабет трудно контролируется, и этому нужно уделить особое внимание. Кроме того, еще до госпитализации у Марины были важные плановые приемы у эндокринолога и кардиолога.
До врача я не мог дозвониться. Хотел сказать, что сахар плохо контролировался у нее. В четверг была запись к эндокринологу, к кардиологу, из больницы не отпустили, — сказал Александр.
После обследования пациентки медики Городской больницы №1 стали рассматривать возможность ампутации, о чем сообщили Марине.
Врач сначала говорил, готовиться к ампутации. Она знала, что у нее за болезнь, что это могло случиться. Потом решили не ампутировать, а вырезать, чистить, — рассказывает корреспонденту Александр.
Вскоре настали выходные, в течение которых Марине давали мочегонные, о чем она рассказывала супругу по телефону. Во вторник — ей предстояла операция по чистке некротических ран.
Во вторник ее прооперировали, повырезали. Она даже фотографии скинула, как шла по палате до койки, а на полу оставались следы крови, — вспоминает Александр.
На следующий день Марина не брала трубку ни днем, ни ночью. Александр сумел дозвониться до медиков: они сказали, что его супруга поступила в реанимацию и теперь находится в тяжелом состоянии.
В реанимации сказали, что она в тяжелом состоянии, борются. Около 11 часов позвонили уже с соболезнованиями. Вот и все, — рассказал Александр корреспонденту TagilCity.ru.
В августе Марине должно было исполниться 40 лет.
Александр уверен, что врачи, к которым поступила Марина на лечение, не уделили ей должного внимания и не придали значение основным диагнозам.
На мой взгляд, лечили симптомы, в истинных причинах не разбирались. Может и резать не надо было, а может не резать, а ампутировать. Сердце у нее больное было. Кардиолог сказала, если не поменяете клапан, то будет летальный исход. Смерть наступила из-за сепсиса, диабета. Может из-за сердца, или что еще. Я был готов оплатить дорогостоящие лекарства, лечение. Просто не знали и не говори, тянули, чтобы человек ушел, — предполагает супруг погибшей.
В надежде на проведение проверки в медучреждение по факту смерти супруги, Александр написал заявление в прокуратуру. Но в ведомстве не нашли достаточных оснований для предъявления иска и предложили мужчине самостоятельно обращаться в суд (ответ есть в распоряжении редакции). В Министерстве здравоохранения Свердловской области перенаправили обращение в ТФОМС.
Подробную проверку случая проводила страховая компания. В официальном ответе супругу Марины пояснили, что проверка выявила нарушения в области эндокринологии. Экспертизу проводил эксперт качества, он признал жалобу обоснованной.
По результатам контрольно-экспертных мероприятий, экспертом качества выявлены нарушения при оказании медицинской помощи, приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, — написали представители страховой компании в официальном ответе.
В мае 2023 года пройдет год со дня смерти Марины. Александр продолжает работать, воспитывать дочерей, не без помощи родных. Одна из дочерей Марины и Александра — инвалид, у ребенка ДЦП. Он уверен, что обращение в суд не даст результата, поэтому не хочет тратить свое время, которое и так в дефиците.
Подавать в суд нет ни денег, ни времени, ни желания, там тоже ничего не добиться. Да тяжело, девочки без матери. Мне надо работать, чтобы прокормить их. Младшей на лечение и реабилитации уйма денег нужна. Сидят с ними то тёща, то моя сестра. Но, по сути, я не об этом хочу сказать. Я хочу, чтобы правительство Свердловской области, обратили внимание и наконец-то начали предпринимать конкретные действия для повышения качества лечения, привлечения квалифицированных медиков, — резюмирует Александр.