Тагильчанин остался с двумя детьми после смерти жены в ГБ №1

Александр вспоминает, что в отделение не пускали, трубку не брали, и о состоянии здоровья он узнавал у самой Марины. По словам мужа, он хотел отдельно предупредить врача о том, что у его жены диабет трудно контролируется, и этому нужно уделить особое внимание. Кроме того, еще до госпитализации у Марины были важные плановые приемы у эндокринолога и кардиолога.