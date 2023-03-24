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Учителя Нижнего Тагила победили во Всероссийском научном конкурсе

24 марта 2023, 06:26
Фото: Городская станция натуралистов
Две учительницы Городской станции натуралистов из Нижнего Тагила — Анастасия Ермакович и Алевтина Коновалова — стали победителями Всероссийского Тимирязевского конкурса «АПК — Молодежь, наука, инновации», который проходил в Москве.

Учительницы получили за участие в конкурсе диплом первой степени в области «Ботаника, растениеводство, садоводство, физиология растений», рассказали в пресс-службе управления образования Нижнего Тагила.

Фото: Городская станция натуралистов

В конкурсе, в 2023 году посвященном 180-летию ученого Климента Тимирязева, участвовали научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технические и социальные проекты молодежи в области АПК.

Всего на конкурс было прислано более 600 работ со всей страны. Когда мероприятие завершилось, был выпущен сборник тезисов, в который вошли статьи учительниц из Нижнего Тагила.

Напомним, недавно учительница начальных классов из Нижнего Тагила стала финалисткой областного конкурса «Воспитать человека».

Учитель из Нижнего Тагила стала финалисткой областного конкурса
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