Учителя Нижнего Тагила победили во Всероссийском научном конкурсе

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Updated Сегодня, 06:26
Учительницы получили за участие в конкурсе диплом первой степени в области «Ботаника, растениеводство, садоводство, физиология растений», рассказали в пресс-службе управления образования Нижнего Тагила.
В конкурсе, в 2023 году посвященном 180-летию ученого Климента Тимирязева, участвовали научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технические и социальные проекты молодежи в области АПК.
Всего на конкурс было прислано более 600 работ со всей страны. Когда мероприятие завершилось, был выпущен сборник тезисов, в который вошли статьи учительниц из Нижнего Тагила.
Напомним, недавно учительница начальных классов из Нижнего Тагила стала финалисткой областного конкурса «Воспитать человека».